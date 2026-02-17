Khát vọng giáo dục 2026: Khi "Ngựa đỏ" vươn mình ra biển lớn

Không chỉ cảm nhận rõ không khí sum vầy, ấm áp của Tết cổ truyền, nhiều giảng viên quốc tế đang làm việc tại Việt Nam còn nhìn thấy một “mùa xuân” khác: sự chuyển mình mạnh mẽ của nền giáo dục trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Những "bông hoa nụ cười" và sức mạnh từ sự gắn kết

Với Thạc sĩ Min Byoung Jun, giảng viên bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Tết 2026 đánh dấu cột mốc tròn 16 năm ông gắn bó với dải đất hình chữ S.

Trong mắt vị giảng viên người Hàn Quốc này, Việt Nam những ngày cận Tết không chỉ là một "khu vườn khổng lồ" rực rỡ sắc màu, mà còn là nơi hội tụ của những giá trị nhân văn sâu sắc.

"Điều đẹp đẽ và bền lâu nhất không phải là những vật trang trí rực rỡ, mà chính là “những bông hoa của nụ cười” nở trên gương mặt của những người đang tất bật chuẩn bị Tết", thầy Min xúc động chia sẻ.

Ông quan sát thấy rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt hay áp lực đến đâu, nguồn sức mạnh kỳ diệu giúp người Việt đứng vững chính là sự đoàn tụ. Tết là dịp để mọi người tạm gác lại nhịp sống hối hả, trở về trong vòng tay gia đình.

Chính sự gắn kết bền chặt ấy đã lan tỏa thành sức mạnh của toàn xã hội, tạo nên một nền tảng vững chắc nâng đỡ tâm hồn con người.

Với thầy giáo người Hàn Quốc, giáo dục cũng giống như Tết - đó là một lĩnh vực mang tính vị tha, nơi sự hy sinh của người thầy sẽ đơm hoa kết trái trên tương lai của học trò.

Nếu thầy Min Byoung Jun tìm thấy sức mạnh trong sự đoàn tụ, thì với Thạc sĩ Reece David John Storey, giảng viên Ngôn ngữ Anh tại HIU, Tết lại là một bức tranh đầy lôi cuốn.

Đã 6 năm đón Tết tại Việt Nam, thầy Reece thừa nhận không khí Tết là điều gì đó "không thể không cảm nhận được" khi sắc cờ đỏ sao vàng và hoa tươi bắt đầu nhuộm thắm từng góc phố.

Theo ông, điều khiến Tết Việt trở nên đặc biệt chính là cảm giác mọi người cùng nhau chuẩn bị để bước sang một khởi đầu mới. Từ khuôn viên trường học với những không gian trang trí rực rỡ, các chương trình biểu diễn sôi động của sinh viên, cho đến những con đường rợp cờ đỏ và hoa xuân - tất cả tạo nên một bầu không khí rất đặc trưng mà khó có nơi nào khác có được.

“Tôi đặc biệt trân trọng khoảng thời gian Tết mang lại, khi mọi người được ở bên gia đình, bạn bè và nhịp sống dường như chậm lại”, ông chia sẻ.

"Cỗ máy" giáo dục Việt Nam đang chuyển mình theo chuẩn toàn cầu

Từ góc độ giáo dục, ông Reece đánh giá những năm gần đây, Việt Nam đã có những bước đi rõ ràng theo hướng hội nhập quốc tế. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, sinh viên cũng cần được chuẩn bị để làm việc trong môi trường đa văn hóa và kết nối toàn cầu.

Theo người thầy có quốc tịch Anh, các cơ sở giáo dục đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường giao lưu quốc tế thông qua hợp tác học thuật, đội ngũ giảng viên nước ngoài và các hoạt động giao lưu văn hóa.

Điều này giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp xúc với nhiều góc nhìn khác nhau, hình thành tư duy toàn cầu - yếu tố ngày càng cần thiết trong thế giới hiện đại.

Chung nhận định, ông Min đánh giá giáo dục Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt thể hiện qua thứ hạng đại học được cải thiện, sinh viên đạt nhiều thành tích quốc tế và đặc biệt là những chuẩn bị nhanh chóng để đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học.

Điều này là kết quả không chỉ từ các yếu tố như nhà trường, đội ngũ giáo viên và học sinh, mà còn cả chính sách giáo dục của Nhà nước cùng với bối cảnh xã hội và kinh tế.

Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng, ổn định và bền vững; song song với quá trình đó, sự đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước đối với giáo dục cũng không ngừng được mở rộng.

Nhiều giảng viên, sinh viên nước ngoài đang giảng dạy, học tập tại Việt Nam, mở ra một môi trường quốc tế, đa văn hoá trong giáo dục (Ảnh: OU, HIU).

Không dừng lại ở đó, Việt Nam đang triển khai các bước chuẩn bị một cách khá nhanh chóng nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống giáo dục phổ thông và trong tương lai gần, lĩnh vực giáo dục được kỳ vọng sẽ chứng kiến những thay đổi quan trọng.

Mặt khác, giáo dục Việt Nam đang chuyển từ mô hình truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề.

“Những điều này có thể được xem là những minh chứng cho thấy giáo dục Việt Nam đang từng bước phát triển theo hướng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế”, ông nhận định.

Vị thầy người Hàn Quốc đánh giá nền giáo dục mang tính tiến bộ và tích hợp này sẽ trở thành động lực quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời cũng phù hợp với định hướng phát triển giáo dục gắn liền với hội nhập quốc tế.

Giáo dục Việt Nam: “Hội nhập nhưng không hòa tan”

Ông Hossein Davari, Trưởng khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết điều khiến ông ấn tượng sâu sắc trong mỗi mùa Tết Việt không chỉ là không khí rộn ràng, mà còn là sự trân trọng truyền thống cùng tinh thần gắn kết bền chặt của gia đình và cộng đồng - những giá trị luôn hướng con người tới một khởi đầu mới.

Từ chính những trải nghiệm văn hóa ấy, khi nhìn sang lĩnh vực giáo dục, ông nhận thấy một điểm tương đồng: những năm gần đây, giáo dục Việt Nam đang chuyển mình với tốc độ “rõ rệt và ấn tượng”, vừa mở rộng hội nhập quốc tế, vừa nỗ lực gìn giữ những nền tảng giá trị riêng.

Theo ông, các cơ sở giáo dục ngày càng hướng ra quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo, hợp tác học thuật và áp dụng những khung đảm bảo chất lượng được công nhận toàn cầu.

Song song đó, hệ thống giáo dục cũng chú trọng hơn tới học tập ứng dụng, kết quả đầu ra và khả năng thích ứng của sinh viên trong một thế giới kết nối.

Điều khiến ông đặc biệt đánh giá cao là quá trình hội nhập quốc tế không làm suy giảm các ưu tiên quốc gia.

“Việt Nam đang định hình một hệ thống giáo dục cân bằng giữa chuẩn mực toàn cầu với các giá trị và khát vọng riêng của mình”, ông nhận xét.

Kỳ vọng một “mùa xuân” mới của giáo dục

Chia sẻ nhân dịp năm mới 2026, các giảng viên quốc tế đều bày tỏ niềm tin rằng giáo dục Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển năng động hơn.

Thạc sĩ Min Byoung Jun ví năm 2026 theo quan niệm của người phương Đông thường được gọi là năm “Ngựa đỏ” như biểu tượng của sự nhiệt huyết và tiến về phía trước.

Ông kỳ vọng toàn ngành giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa nền tảng như truyền thống tôn sư trọng đạo.

Ông nhận định, trong thực tiễn giáo dục, đội ngũ giáo viên luôn phải chấp nhận nhiều hy sinh và nỗ lực, nhưng trong chính quá trình ấy cũng tồn tại những thành quả xứng đáng, niềm tự hào và trên hết là hạnh phúc.

“Những học sinh mà chúng ta đang giảng dạy chính là tương lai và niềm hy vọng và tôi tin rằng tiềm năng của các em sẽ ngày càng được bồi đắp vững chắc thông qua giáo dục”, ông nhấn mạnh.

Không khí Tết rộn ràng tại trường đại học (Ảnh: HUIT).

Trong khi đó, ông Hossein Davari mong rằng năm mới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, sáng tạo và tạo ra những tác động ý nghĩa hơn cho người học.

“Thật vinh dự khi được làm việc cùng những nhà giáo dục và sinh viên đầy tâm huyết tại Việt Nam. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng trên những thành tựu chung trong năm tới”, ông nói.

Trong nhịp xuân rộn ràng, những góc nhìn từ các giảng viên quốc tế cho thấy một hình ảnh rõ nét: bên cạnh không khí đoàn viên truyền thống, giáo dục Việt Nam cũng đang bước vào một “mùa xuân hội nhập” - năng động, tự tin và ngày càng vươn xa trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Giống như hình ảnh con "Ngựa đỏ" không ngừng tiến về phía trước, "cỗ máy" giáo dục Việt Nam năm 2026 đang mang trong mình nguồn năng lượng dũng cảm, sẵn sàng mở rộng cánh cửa hướng ra thế giới với một tâm thế tự tin và bản sắc vững vàng.