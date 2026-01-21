Nỗi buồn trên gương mặt CĐV TPHCM sau trận thua Trung Quốc

Tối 20/1, không khí cuồng nhiệt tại các điểm xem bóng đá công cộng ở TPHCM, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã dần lắng xuống và nhường chỗ cho sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc trong trận bán kết U23 châu Á 2026.

Trước giờ bóng lăn, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi các màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt để phục vụ nhu cầu theo dõi trận đấu. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, áo đấu và trống cổ vũ đã phủ kín khu vực trung tâm, tạo nên một không khí sôi động (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và quả cảm, tạo ra thế trận cân bằng trước đối thủ. Dù chưa có bàn thắng, người hâm mộ tại TPHCM vẫn liên tục hô vang những khẩu hiệu động viên tinh thần các cầu thủ (Ảnh: Bảo Quyên).

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam đã nhập cuộc không tốt và liên tiếp chịu sức ép từ đối thủ. Phút 48, từ một tình huống phạt góc, Peng Xiao (số 15, U23 Trung Quốc) đã thoát xuống đánh đầu ở cự ly gần, mở tỷ số trận đấu khi thủ môn Trung Kiên không thể phản xạ kịp (Ảnh: Trịnh Nguyễn - Khoa Nguyễn).

Hàng nghìn người hâm mộ ở TPHCM đã thất thần khi chứng kiến thầy trò Kim Sang-sik bị U23 Trung Quốc ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Bảo Quyên).

Chỉ ít phút sau, khung thành của U23 Việt Nam tiếp tục bị xuyên thủng. Phút 53, Xiang Yuwang (số 7) có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 (Ảnh: Bảo Quyên).

Trước giờ bóng lăn, tại nhiều địa điểm công cộng ở TPHCM, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người dân đã tập trung từ sớm để theo dõi trận đấu qua các màn hình lớn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của người dân, nhiều màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi. Sắc đỏ phủ kín khu vực trung tâm khi người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, áo đấu và trống cổ vũ, cùng hướng về đội tuyển U23 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn - Bảo Quyên).

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 75, khi cầu thủ Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phản ứng với cầu thủ U23 Trung Quốc (Ảnh: Công Triệu).

Việc phải chơi thiếu người cùng với chấn thương của Hiểu Minh ở hàng thủ đã khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong những phút còn lại (Ảnh: Bảo Quyên).

Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Trung Quốc đã ghi thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0 (Ảnh: Bảo Quyên).

Khi U23 Việt Nam để thủng lưới, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt các cổ động viên. Nhiều người ôm đầu tiếc nuối, ánh mắt dõi theo màn hình với hy vọng mong manh về một sự thay đổi. Ngay cả một số du khách nước ngoài cũng không giấu nổi cảm xúc (Ảnh: Công Triệu - Khoa Nguyễn).

Dù kết quả không như mong đợi, sự tiếc nuối hiện rõ, nhưng niềm tin và sự ủng hộ dành cho U23 Việt Nam vẫn còn nguyên trong lòng người hâm mộ TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-3 nghiêng về U23 Trung Quốc. Dù thất bại, nhiều người hâm mộ vẫn nán lại khu vực xem chung, dành những tràng vỗ tay động viên tinh thần cho các cầu thủ trẻ (Ảnh: Khoa Nguyễn).