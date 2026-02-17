Bố trí biên chế giáo viên theo hướng giảm hưởng lương ngân sách

Liên quan đến việc bố trí biên chế giáo viên theo kiến nghị của cử tri, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương cân đối, quản lý, bố trí, sử dụng biên chế trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, các địa phương sẽ rà soát, sắp xếp lại cơ cấu trường, lớp, bảo đảm sĩ số học sinh/lớp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tế của từng vùng, địa bàn.

Cơ cấu lại, sắp xếp hợp lý đội ngũ, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một địa phương; gắn với việc hoàn thiện chính sách để khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng giáo viên.

Bộ Nội vụ định hướng về biên chế giáo viên (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

Bộ Nội vụ cũng đề nghị đẩy mạnh cơ chế tự chủ gắn với việc cơ cấu lại số lượng người làm việc theo hướng giảm số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách và tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp phù hợp với mức độ tự chủ về tài chính.

Việc này thực hiện trên cơ sở đổi mới phương thức cấp phát ngân sách theo cơ chế đặt hàng phù hợp với quy mô và chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng thời điều chỉnh và cân đối kịp thời các chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao từ các đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế, có khả năng tự chủ cao cho các cơ sở giáo dục, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu.

Trường hợp số biên chế giáo viên được giao vẫn còn thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh xác định số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là giáo viên, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Việc này bảo đảm không vượt quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quy định tại Nghị định 111/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.