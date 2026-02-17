Đăng ảnh người khác say xỉn ngày Tết lên mạng có vi phạm pháp luật?

Ngày Tết là dịp sum họp, vui vẻ; những cuộc vui quá chén đôi khi dẫn đến các tình huống “dở khóc dở cười”. Không ít người đã tiện tay ghi lại hình ảnh, clip người khác trong trạng thái say xỉn rồi đăng lên mạng xã hội để mua vui hoặc “câu like”.

Tuy nhiên, từ một khoảnh khắc riêng tư bị đưa lên không gian mạng, vấn đề pháp lý đặt ra là: việc đăng tải hình ảnh, clip người khác say xỉn ngày Tết có vi phạm pháp luật hay không, và ranh giới vi phạm nằm ở đâu?

Trả lời câu hỏi này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, việc đăng hình ảnh, clip người khác say xỉn lên mạng xã hội có thể vi phạm pháp luật nếu không được người đó đồng ý và làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm hoặc đời sống riêng tư của họ.

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước hết, về quyền riêng tư và quyền đối với hình ảnh, Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình; việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc lợi ích công cộng. Đồng thời, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định đời sống riêng tư, bí mật cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người trong tình trạng say xỉn thường gắn trực tiếp với đời sống riêng tư, danh dự và nhân phẩm của cá nhân đó. Do vậy, nếu chưa được sự đồng ý của người có hình ảnh mà vẫn đăng tải lên mạng xã hội, hành vi này có thể bị xem là xâm phạm quyền nhân thân.

Về xử phạt hành chính, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin số nhằm xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm, xin lỗi và cải chính công khai.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường, bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có); một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm.

Mức bồi thường tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, trong trường hợp hành vi đăng tải mang tính xúc phạm nghiêm trọng, bôi nhọ, làm nhục người khác trước công chúng hoặc trên không gian mạng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, hoặc tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.