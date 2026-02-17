Á hậu Trúc Ny và chồng doanh nhân đón Tết ở biệt thự mới

Dịp Tết Bính Ngọ, Trúc Ny tất bật trang trí nhà cửa, sắm sửa các thứ cần thiết. Ở Hà Nội, hai vợ chồng vừa chuyển về căn biệt thự mới được nửa năm để gần trường học của con gái. Mỗi năm, nhà cô đều thay đổi một kiểu trang trí nhưng vẫn ưu tiên những màu sắc rực rỡ, cảm giác ấm cúng.

Mỹ nhân gốc Khánh Hòa cho biết: “Ông xã rất tâm lý và chiều chuộng vợ vì thế Tết năm nào gia đình cũng đong đầy và rộn rã tiếng cười. Anh luôn chủ động chuẩn bị hết mọi thứ và đưa gia đình đi du lịch”.

Á hậu Trúc Ny đã có 4 năm đón Tết miền Bắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Như thường lệ sau khi chúc Tết ông bà, họ hàng bên nội, vợ chồng Trúc Ny đưa con gái đi du lịch. Năm nay, gia đình chọn Hạ Long để du xuân cùng gia đình bên ngoại.

Con gái đầu lòng của Á hậu Trúc Ny có tên gọi ở nhà là Moniz. Hiện bé 2,5 tuổi, được bố mẹ cho theo học lớp mầm ở một trường quốc tế tại Hà Nội. Một số thông tin cho rằng mức học phí tại ngôi trường này lên đến hơn 300 triệu/năm.

Cô bé được nhiều người biết đến khi chụp ảnh, diễn thời trang cùng mẹ. Trúc Ny tiết lộ: "Bé rất ngoan khi được các anh chị trang điểm, làm tóc. Khi cho bé chụp hình hay quay hình quảng cáo, bé rất nghe lời thậm chí với bộ ảnh Tết chỉ cần hướng dẫn vài cách tạo dáng là bé có thể nhớ và làm tốt ngoài mong đợi”.

Con gái của Á hậu Trúc Ny trong bộ ảnh Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trúc Ny kể thêm, Moniz ở nhà rất thích hát, nhảy múa và là một em bé hoạt bát, năng động, “cây” văn nghệ ở nhà. Bé được tham gia các lớp học múa, nhảy từ sớm và rất hợp tác khi được các cô hướng dẫn.

"Các cô khen Moniz có khả năng ghi nhớ nhanh qua việc con có thể kể chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Việt trôi chảy sau khi xem các bài học. Ban đầu, tôi cũng không tin lắm, nghĩ các giáo viên khen động viên. Nhưng các cô còn gửi video để chứng minh việc con nói tiếng Anh rất nhiều”, Á hậu chia sẻ.

Bé Moniz hơn 2 tuổi nhưng rất dạn dĩ trước ống kính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trúc Ny tiết lộ, Moniz tham gia lớp học catwalk từ lúc 20 tháng tuổi, mỗi tuần bé được tập luyện 1-2 buổi.

Bên cạnh đam mê nghệ thuật, bé Moniz còn có năng khiếu ngoại ngữ. Bé được chơi và trò chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Trung mỗi tuần với giáo viên bản ngữ. Trúc Ny tiết lộ, ở nhà con gái thường xuyên nói tiếng Anh với bố mẹ đồng thời nói tiếng Việt với ông bà và bảo mẫu.

Người đẹp nói: "Moniz không thiếu thốn về vật chất, nhưng con không được bố mẹ nuông chiều quá mức. Tôi và ông xã đều là những người có quan điểm rõ ràng, cân nhắc trước các quyết định".