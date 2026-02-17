AFC chính thức xử thua 0-3 với CLB Công an Hà Nội

Trưa 17/2, AFC đã chính thức ra án phạt với CLB Công an Hà Nội vì sử dụng hai cầu thủ trái luật là tiền vệ người Australia Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China trong trận đấu với Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 cúp C2 châu Á vào ngày 11/2.

CLB Công an Hà Nội sử dụng tiền đạo China sai luật (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Theo dữ liệu trận đấu chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cả hai đã nhận thẻ vàng thứ ba tại vòng bảng ở trận thua 0-1 trước Tai Po. Theo điều 59.1.1 trong điều lệ giải, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp tại giải. Trong trường hợp của Mauk và China, họ sẽ buộc phải vắng mặt trong trận lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines Rovers vào hôm 11/2 vừa qua.

Dẫu vậy, cả hai vẫn đá chính, trong đó China ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Công an Hà Nội ở phút 37.

Do đó, AFC đã quyết định xử thua CLB của Việt Nam với tỷ số 0-3 trước đại diện của Singapore. Nên nhớ, trước đó, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ này trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy.

Không những vậy, CLB Công an Hà Nội còn bị phạt 2.000 USD. Đồng thời, khoản phí dự giải 80.000 USD đáng ra đội bóng được nhận giờ bị cắt giảm xuống còn 40.000 USD. Điều đó có nghĩa rằng CLB ngành công an thiệt hại 42.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

CLB Công an Hà Nội buộc phải thắng với cách biệt 4 bàn ở lượt về mới giành vé đi tiếp ở cúp C2 châu Á (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Từ chỗ chắc chắn giành vé đi tiếp, CLB Công an Hà Nội lại bị đẩy vào thế cực khó. Đoàn quân HLV Polking buộc phải thắng với cách biệt 4 bàn mới có vé đi tiếp.

Đáng chú ý, ở mùa giải trước, một CLB khác của Singapore là Lion City Sailors cũng được hưởng lợi từ quy định này. Trong trận lượt đi vòng 1/8 cúp C2 châu Á, Lion City Sailors đã thảm bại 1-6 trước Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau đó, Lion City Sailors phát hiện đội bóng Nhật Bản không đủ điều kiện đăng ký tân binh Valere Germain, người đáng lẽ phải chấp hành án treo giò từ thời còn khoác áo Macarthur FC (Australia).

Kết quả trận đấu ngay lập tức bị hủy và AFC đã xử thua 0-3 cho Hiroshima. Bước ngoặt này mở đường cho họ tiến vào bán kết và chung kết, qua đó làm nên lịch sử khi trở thành CLB Singapore đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết châu lục, dù cuối cùng để thua 1-2 trước Sharjah của UAE ở trận đấu cuối cùng.

Trận lượt về của hai CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers diễn ra trên đất Singapore vào lúc 19h15 ngày 18/2.