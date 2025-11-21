Người mẹ vui mừng tìm được con trai đi lạc ở phường Sài Gòn

Ngày 21/11, Công an phường Sài Gòn cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một nam sinh tìm lại gia đình khi đi lạc ở trung tâm thành phố.

Khoảng 12h20 cùng ngày, một người dân đến trụ sở công an trình báo về việc một học sinh bị thiểu năng đi lạc trước số 87 Pasteur, phường Sài Gòn.

Công an phường Sài Gòn hỗ trợ nam sinh đi lạc về với gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sài Gòn nhanh chóng đến đường Pasteur và đưa nam sinh về trụ sở để đảm bảo an toàn.

Qua xác minh, nam sinh đi lạc là N.A.H.Đ. (SN 2010), học sinh một trường THPT tại TPHCM. Lực lượng chức năng sau đó đã liên hệ với gia đình để đến đón nam sinh.

Đến 13h30, mẹ của nam sinh có mặt tại trụ sở công an để đưa con về nhà. Tại đây, bà bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng chức năng vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình nhanh chóng tìm được con.