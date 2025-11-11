Bé trai 6 tuổi ở Lâm Đồng đi lạc 20km trong đêm

Ngày 11/11, Công an xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng, hoàn tất thủ tục, bàn giao bé trai 6 tuổi cho người thân chăm sóc.

Trước đó, đêm 10/11, người dân phát hiện T.D.Q. (6 tuổi, trú tại phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng) lang thang trên quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Bảo Lâm 2, nên trình báo lực lượng chức năng. Thời điểm trên, em Q. có biểu hiện hoảng hốt, sợ hãi do đi lạc.

Công an xã Bảo Lâm 2 bàn giao bé trai cho người nhà chăm sóc (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong đêm, Q. được đưa về trụ sở Công an xã Bảo Lâm 2 để được chăm sóc y tế, nghỉ ngơi. Lực lượng công an sau đó xác minh, kết nối được với người thân của Q. và thực hiện các thủ tục bàn giao.

Qua xác minh, Q. đang ở với bà ngoại, cha và mẹ làm ăn ở xa. Địa điểm người dân phát hiện Q. đi lạc cách nơi em ở gần 20km.