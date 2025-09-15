Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên, 2 con nhỏ tìm người cầu cứu

Ngày 15/9, ông Nguyễn Hữu Hà (47 tuổi, trú tại xã Đạ Tẻh, Lâm Đồng) được lực lượng công an tìm thấy trong rừng Cát Tiên sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Hà được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa ra khỏi rừng (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, khoảng 13h ngày 13/9, ông Hà đưa 2 con nhỏ đến khu rừng thuộc Tiểu khu 503, Vườn quốc gia Cát Tiên, để hái măng rừng.

Khi đến căn chòi nhỏ được người dân dựng sẵn, ông Hà để 2 con ở lại rồi một mình đi sâu vào rừng. Không may, người đàn ông này bị lạc đường, mất kết nối với người thân.

Không thấy cha trở về chòi, 2 con của ông Hà men theo lối mòn ra bìa rừng, báo cho người dân.

Sáng 15/9, sau khi nhận tin báo, Công an xã Cát Tiên 3 cùng Công an tỉnh Lâm Đồng vào rừng tìm kiếm ông Hà. Sau khoảng 2 giờ băng rừng, lực lượng chức năng tìm thấy ông Hà trong tình trạng đói lả, mệt mỏi.

Trưa cùng ngày, nạn nhân được cơ quan chức năng chăm sóc y tế và đưa ra khỏi rừng, giao cho người thân.