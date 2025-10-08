Hơn 100 thuyền, ca nô Chùa Hương sẵn sàng đi cứu trợ vùng lũ Thái Nguyên

Sáng 8/10, lãnh đạo UBND xã Hương Sơn, TP Hà Nội, cho biết chính quyền địa phương vừa có chủ trương huy động ca nô, thuyền ứng cứu vùng lũ lụt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Theo vị lãnh đạo, Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đang tập trung trang thiết bị của người dân tại Chùa Hương. Trong sáng cùng ngày, 4 ca nô đã được ô tô tải chở đi Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, khoảng 100 thuyền, xuồng khác đã sẵn sàng lên đường, tiến vào vùng lũ để trợ giúp, giải cứu người dân gặp nạn. Các thuyền đều đảm bảo có lái thuyền đi cùng.

Thuyền tại Chùa Hương đã sẵn sàng lên đường hỗ trợ bà con vùng lũ lụt Thái Nguyên (Ảnh: Nguyen Huong).

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Thái Nguyên, đến nay hậu quả trong và sau bão Matmo được ghi nhận là 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; hơn 5.400 ngôi nhà bị thiệt hại; hơn 4.400ha hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng; hơn 58.000 con gia cầm chết, trôi; sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn.

Các xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác... mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, tỉnh Thái Nguyên hứng chịu lượng mưa kỷ lục. Lúc 22h ngày 7/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy cao hơn mức lịch sử đợt bão Yagi năm 2024 (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sáng 8/10 tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 40mm.