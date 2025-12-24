Quy trình xác định tai nạn để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian qua, trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đa số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, đáp ứng yêu cầu về cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN).

Nhiều đơn vị đã phát động xây dựng phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, thành lập Ban ATVSLĐ, duy trì và phát triển mạng lưới An toàn vệ sinh, xây dựng nội quy lao động, quy trình vận hành an toàn cho các loại máy, thiết bị; quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, cung cấp dụng cụ bảo hộ cá nhân, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ,…

Bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, trao đổi đổi với phóng viên về công tác ATVSLĐ (Ảnh: H.H).

Theo bà Trần Yến Hòa, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác thực hiện ATVSLĐ là việc kiểm tra, xác định những trường hợp bị TNLĐ, BNN.

Nêu quy trình thực hiện công tác này, bà Trần Yến Hòa cho biết, thẩm quyền thành lập Đoàn điều tra TNLĐ cấp tỉnh do Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định đối với các vụ tai nạn có tính chất nghiêm trọng.

Cụ thể: TNLĐ chết người (từ 1 người trở lên); TNLĐ làm bị thương nặng từ 2 người trở lên.

Sau khi nhận được thông báo khai báo TNLĐ từ người sử dụng lao động, Sở Nội vụ sẽ khẩn trương thành lập đoàn điều tra và tiến hành các bước theo quy định.

Trong đó, bước 1 thành lập Đoàn điều tra TNLĐ cấp tỉnh, thành phần gồm: Lãnh đạo Phòng Việc làm, đại diện Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh và có thể có các cơ quan liên quan khác tùy theo tính chất vụ tai nạn.

Đoàn điều tra cấp tỉnh điều tra, xác minh một vụ tai nạn lao động ở Cà Mau (Ảnh: Sở NV Cà Mau cung cấp).

Bước 2, tiến hành điều tra tại hiện trường: Khẩn trương đến nơi xảy ra tai nạn để kiểm tra, đánh giá, chụp ảnh, quay phim, dựng lại sơ đồ hiện trường (nếu cần thiết).

Thu thập vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn (hồ sơ máy móc, quy trình làm việc, hồ sơ ATVSLĐ, giấy tờ nạn nhân,...); Lấy lời khai của nạn nhân (nếu còn khả năng), người sử dụng lao động, nhân chứng và những người có liên quan, người biết vụ việc; Giám định (nếu cần), trong đó đề nghị trưng cầu giám định kỹ thuật, giám định pháp y (đối với vụ việc chết người) để xác định rõ nguyên nhân.

Ngành chức năng thăm hỏi một trường hợp bị tai nạn lao động (Ảnh tư liệu: H.H).

Bước 3, phân tích, kết luận và lập biên bản, bao gồm: Xử lý, phân tích các tài liệu, chứng cứ thu thập được để xác định diễn biến vụ tai nạn và nguyên nhân gây ra TNLĐ (do lỗi người sử dụng lao động, người lao động, hoặc khách quan).

Lập biên bản điều tra TNLĐ chính thức, kết luận rõ về vụ việc, mức độ vi phạm (nếu có) và đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Tổ chức họp công bố biên bản điều tra TNLĐ và lập biên bản cuộc họp công bố.

Bước 4, Đoàn điều tra gửi biên bản điều tra đến người sử dụng lao động, người bị nạn (hoặc thân nhân) và các cơ quan liên quan khác trong thời hạn quy định (thường là 3 ngày làm việc sau khi công bố).

Triển khai công tác này, UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về ATVSLĐ và tình hình TNLĐ, BNN đến Sở Nội vụ, Sở Y tế theo quy định.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động được nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh quan tâm (Ảnh minh họa: CTV).

Theo bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, công tác kiểm tra, xác định những trường hợp TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được quan tâm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

“Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ của người lao động được giải quyết kịp thời, đúng quy định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sinh kế bền vững cho người lao động”, bà Hòa cho hay.