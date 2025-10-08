Thủ tướng tới Thái Nguyên, yêu cầu phòng chống lũ ngay theo cấp báo động

Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, đồng thời kiểm tra và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng thị sát vùng lũ Thái Nguyên, động viên người dân giữa thiên tai (Video: Tuấn Hợp).

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (Ảnh: VGP).

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động. Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Các lực lượng cũng cần triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

"Bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội.

Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân vùng lũ tại Thái Nguyên (Ảnh: VGP).

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cho biết trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,90m lúc 3h ngày 8/10, trên mức lịch sử năm 2024). Cùng với đó là tình trạng ngập lụt xảy ra tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt tại Thái Nguyên.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt; nhiều xã phường và điểm dân cư bị cô lập...

Cũng theo báo cáo, tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị trên địa bàn đã huy động lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó, Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.