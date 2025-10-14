Đồng Nai cam kết có mặt bằng xây nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 14/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản phúc đáp ý kiến của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) gửi đến Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và VEC về dự án hoàn chỉnh nút giao 319. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai cam kết chuẩn bị sẵn mặt bằng để VEC đầu tư tuyến kết nối nút giao đường 319 với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, phạm vi mặt bằng cần thiết để xây dựng hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành gồm hai phần. Cụ thể, phần lớn diện tích nằm trong phạm vi dự án BOT đường 319 đã có mặt bằng. Riêng phần còn lại thuộc phạm vi dự án Khu công nghệ cao Long Thành với diện tích khoảng 13ha cũng đã hoàn thành khoảng 80% diện tích giải phóng mặt bằng.

Nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành với đường 319 ra khu vực xã Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh Đồng Nai thông tin theo quy hoạch, nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành phía xã Long Thành, sau khi đầu tư hoàn chỉnh sẽ kết nối giao thông trực tiếp với Khu công nghệ cao Long Thành, vừa kết nối với đường Trần Phú, Nguyễn Du là hai đường trục chính của trung tâm xã Long Thành hiện hữu. Hiện nay hạ tầng giao thông của dự án Khu công nghệ cao Long Thành tỉnh Đồng Nai đã được đầu tư hoàn thiện trên diện tích 120ha.

Nêu hiện trạng các vị trí kết nối và khối lượng giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Đồng Nai cam kết với các bộ, tiến độ thực hiện đầu tư các hạng mục hạ tầng giao thông của địa phương đảm bảo kết nối và khai thác đồng bộ với nút giao đường 319 sau khi đầu tư hoàn chỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai cam kết công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công hoàn chỉnh nút giao đường 319 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành trong năm nay.

Đồng Nai đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao 319 để kết nối vào Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (Ảnh: Google Maps).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xem xét có ý kiến, đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào Dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành, để tạo điều kiện cho kết nối giao thông tại khu vực.

Sau đó, VEC có văn bản gửi Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) về việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành. Trong văn bản, VEC ủng hộ ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai về sự cần thiết phải đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 với cao tốc TPHCM - Long Thành để đồng bộ kết nối, phát huy hiệu quả đầu tư theo quy hoạch địa phương.