Cận cảnh siêu dự án khiến nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bị khởi tố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa công bố khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, về tội Nhận hối lộ. Vụ án này liên quan đến những sai phạm tại siêu dự án Khu dân cư xã Long Tân (King Bay) quy mô 125ha, do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bao gồm các ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh); Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh); Võ Thanh Nhuận (cựu Trưởng Phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai); và bà Vũ Minh Lý (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Free Land). Các bị can này bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Dự án King Bay, tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Nhơn Trạch), có vị trí đắc địa cạnh sông Đồng Nai và tuyến đường Vành đai 3 TPHCM, cách cao tốc TPHCM - Long Thành khoảng 2km.

Với quy mô 125ha, dự án được chia thành 4 phân khu, bao gồm nhà phố vườn, nhà phố thương mại và biệt thự ven sông, cùng nhiều tiện ích như bến du thuyền, công viên bờ sông, trung tâm thương mại, trường học.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi động, dự án King Bay hiện đang trong tình trạng "án binh bất động".

Các hạng mục như đường, vỉa hè, nhà mẫu, hệ thống điện đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm. Bên trong dự án, các dãy nhà phố và biệt thự liền kề đã hoàn thiện phần thô nhưng phần lớn vẫn bỏ trống, cửa đóng im lìm.

Nhiều nhà mẫu, nhà khách xây dựng sớm đã bị phủ kín cỏ dại và hư hỏng. Mặc dù đèn chiếu sáng và vỉa hè đã được lắp đặt, khu vực vẫn vắng bóng cư dân và phương tiện qua lại.

Tuyến đường vào khu dự án cũng xuống cấp, hư hỏng nặng.

Người dân địa phương vẫn đang sinh sống trong khu vực dự án do chủ đầu tư chưa hoàn tất công tác đền bù.

Dự án King Bay được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép quy hoạch vào năm 2015, ban đầu giao cho Công ty CP Ngũ Long Tân làm chủ đầu tư, sau đó đổi tên thành Công ty CP Free Land. Các thủ tục pháp lý như chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trong giai đoạn 2016-2017. Năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao đất và cho Công ty CP Free Land thuê đất để đầu tư khu dân cư.

Tháng 3/2021, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai từng xác nhận điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với khu dân cư A2 (hơn 19ha) của dự án. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Sở Xây dựng đã hủy bỏ văn bản này, đồng nghĩa với việc hủy điều kiện mở bán.

Điều này khiến nhiều khách hàng đã thanh toán từ 85% đến 95% giá trị nền đất rơi vào tình cảnh khó khăn, khi Công ty CP Free Land không thực hiện các cam kết hợp đồng mua bán và bàn giao đất.

Người dân tận dụng các khu đất trống trong dự án để trồng sen.

Dự án King Bay từng được giới môi giới "thổi giá" lên tới 2,6 tỷ đồng/nền 175m² và từ 5,5 đến 12 tỷ đồng/nền biệt thự ven sông, thu hút nhiều khách hàng từ TPHCM và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, sau gần 10 năm khởi động, dự án vẫn không thể đi vào hoạt động, để lại nhiều hệ lụy cho cả người dân và nhà đầu tư.