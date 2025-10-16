Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai chậm tiến độ, khó thông xe 19/12

Ngày 16/10, Sở Xây dựng Đồng Nai vừa có báo cáo về tiến độ thi công 2 dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai. Theo đó, hiện khối lượng thi công của các đơn vị tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn rất chậm, chưa có tiến triển nhiều trong hai tuần vừa qua. Từ đó dẫn đến khối lượng tồn lại chuyển qua tuần tiếp theo ngày càng nhiều, đặc biệt là khối lượng đất đắp nền đường.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, với diễn biến thời tiết và tình hình thi công của các nhà thầu như hiện nay, việc hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 là bất khả thi nếu không có sự nỗ lực, quyết tâm cao của chủ đầu tư, đặc biệt là các nhà thầu thi công.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai khó thông xe kỹ thuật dịp 19/12 (Ảnh: Hoàng Bình).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký và ban hành văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12. Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã phát động lễ ký cam kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu, phát động chiến dịch 140 ngày đêm, có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo. Tuy nhiên, đến nay, sản lượng thi công hai gói thầu xây lắp mới đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng, chậm 26,9% so với kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tình hình triển khai thực hiện thi công của dự án trong hai tuần chưa có chuyển biến tích cực, thể hiện sự thiếu quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dự án thành phần 1) trong việc triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12 là nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng nhằm phục vụ kết nối sân bay Long Thành.

Nhiều nút giao dân sinh qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khó hoàn thành ngày 19/12 (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bổ sung nhà thầu, chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm"...

"Việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là kết quả để xem xét bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới", văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) chỉ đạo nhà thầu thực hiện việc thanh thải dòng chảy tại các vị trí kênh rạch, sông suối và sửa chữa các tuyến đường công vụ, đường dân sinh nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, người dân tham gia giao thông.