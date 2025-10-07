Đồng Nai bán đấu giá khu đất núi Chứa Chan, giá khởi điểm 2.678 tỷ đồng

Ngày 7/10, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất rộng hơn 100ha thuộc dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (ở xã Xuân Lộc, Đồng Nai) với giá khởi điểm 2.678 tỷ đồng.

Khu đất được bán đấu giá có phía Bắc giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối Khu du lịch núi Chứa Chan hiện hữu thông qua các tuyến đường mòn leo núi. Phía Tây giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (theo quy hoạch) và các tuyến đường kết nối đường ĐT763. Phía Đông giáp rừng phòng hộ núi Chứa Chan, kết nối với tuyến đường ĐT766 thông qua các tuyến đường mòn leo núi. Phía Đông Nam giáp tuyến đường quanh núi Chứa Chan (hiện hữu).

Núi Chứa Chan được tỉnh Đồng Nai đưa vào quy hoạch làm du lịch sinh thái (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, nhằm phát triển khu vực núi Chứa Chan và hồ Núi Le (xã Xuân Lộc) thành điểm du lịch hấp dẫn, UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi đầu tư chuỗi đô thị, dịch vụ, du lịch rộng 1.342ha.

Riêng với khu vực núi Chứa Chan, Đồng Nai dự tính hình thành nơi đây thành khu dân cư, thể thao nghỉ dưỡng với quy mô khoảng 275ha, có sân golf rộng khoảng 100ha.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan đến năm 2030. Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch di tích là hơn 1.700ha đều thuộc xã Xuân Lộc. Trong đó, nhóm dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng.

Núi Chứa Chan cao 837m, là ngọn núi cao thứ 2 ở miền Nam được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2012.