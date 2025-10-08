Bắc Ninh ngập sâu và vỡ đê bối, Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo

Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh.

Trước đó, tại xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh), một đoạn đê bối đã bị vỡ lúc 2h sáng 8/10, dài khoảng 15m. Hiện công tác phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết đoạn đê bị vỡ dài khoảng 15 m, ảnh hưởng tới 7 thôn. Công tác khắc phục hậu quả được triển khai thực hiện rất tích cực, khẩn trương, bảo đảm tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình kiểm tra một điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ ở Bắc Ninh (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Xã Tiên Lục có 16km đê bối sông Thương. Do ảnh hưởng của bão số 11, từ sáng 7/10, trên địa bàn xã đã xảy ra ngập cục bộ. Chiều cùng ngày, nước sông tràn qua hầu hết đê bối trên địa bàn, gây ngập 10/61 thôn của xã.

Theo báo cáo, suốt đêm 7/10 đến rạng sáng 8/10, lực lượng phòng, chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn.

Hơn 200 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn đoàn 3 cũng được tăng cường giúp người dân xã di dời người và tài sản. Gần 40 chiến sĩ công an xã cùng cán bộ xã và người dân trắng đêm chống lũ, di dời an toàn các hộ dân đến vùng an toàn.

Theo cáo cáo nhanh của UBND tỉnh Bắc Ninh, từ đêm ngày 6/10 đến chiều tối ngày 7/10 (trong thời gian 18 tiếng), trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bố Hạ 449mm, Xuân Hương 403mm, Phủ Lạng Thương 395mm, Bắc Giang 365mm, Lạng Giang 329mm...

Hiện tại, lũ hạ lưu sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên. Mực nước lúc 10h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 6,62m - trên báo động 3 0,32m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,71m - trên báo động 3 1,71m; tại trạm Phủ Lạng Thương là 7,37m - trên báo động 3 1,07m…

Trong 12-24 giờ tiếp theo, dự báo lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt đỉnh ở trên mức lũ lịch sử 0,58 m vào đêm 8/10; tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên trên mức lũ lịch sử 0,23 m.

Cơ quan khí tượng dự báo ngập lụt sâu diện rộng tại tỉnh Bắc Ninh, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Mưa lũ làm sạt lở đường giao thông tại xã Yên Thế (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã làm 3 người chết (2 người do lũ cuốn; 1 người do sét đánh); 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 2.984ha đất nông nghiệp bị ngập úng.

Địa phương đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Tỉnh cũng khẩn trương tổ chức công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố…