Miền Bắc trời nắng, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 9/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiều nơi ở Thái Nguyên ngập sâu (Ảnh: Thành Đông).

Tối 8/10, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên chậm.

Dự báo trong ngày 9/10, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) khả năng đạt đỉnh và trên báo động 3 khoảng 2,45m; tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh và trên mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,23m; lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh và trên mức báo động 3 khoảng 1,1m

Theo dự báo, ngập lụt diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 9/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.