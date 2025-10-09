Miễn phí đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ bão lũ

Ngày 8/10, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái đã ký văn bản gửi tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty TNHH thu phí tự động VETC,... đề nghị miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ.

Văn bản nêu rõ, trong những ngày vừa qua, cơn bão số 10 và số 11 (bão Bualoi và bão Matmo) đã gây ra sức tàn phá và thiệt hại to lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Trung nước ta.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ,... Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xem xét, chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phối hợp với khu quản lý đường bộ khu vực và các cơ quan có liên quan của địa phương tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông để các xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất.

Ô tô qua trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh minh họa: E.C).

Toàn bộ việc tạm dừng thu phí, miễn phí cho các xe nêu trên phải được ghi nhận sự việc và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thu phí đầy đủ đúng quy định.

Trước đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam ngay trong chiều 8/10, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã chỉ đạo các trạm thu phí trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thực hiện miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cũng thực hiện miễn phí cho xe chở hàng cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, số 11 gây ra khi đi qua các trạm thu phí trên 5 tuyến cao tốc do doanh nghiệp này quản lý, khai thác

Cũng trong chiều 8/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã thực hiện miễn phí sử dụng đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11 khi đi qua các trạm thu phí do doanh nghiệp này quản lý, vận hành.