Bờ Bắc kênh Đôi ở TPHCM sắp thay da đổi thịt nhờ dự án 7.300 tỷ đồng

TPHCM đang khẩn trương triển khai dự án nạo vét và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi (quận 8 cũ) với tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng. Dự án, được khởi công từ tháng 8/2025, đang chứng kiến hàng trăm hộ dân di dời để bàn giao mặt bằng, hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi, trải dài qua phường Chánh Hưng và phường Phú Định (quận 8 cũ), dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Các hạng mục chính bao gồm xây dựng 4,3km kè dọc bờ Bắc kênh, nạo vét lòng kênh, xây mới cầu Hiệp Ân 2, một bến tàu thủy, mở rộng đường Hoài Thanh và Nguyễn Duy (lên 20m), cùng với việc xây dựng đường Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y (16m) và phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án này tác động trực tiếp đến hơn 1.600 hộ dân, với tổng diện tích đất thu hồi lên đến 5,85ha. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều căn nhà dọc tuyến đường Nguyễn Duy (phường Phú Định) đã được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho công trình.

Bà Ngô Thị Thu (66 tuổi, phường Phú Định) chia sẻ sự tiếc nuối khi phải rời bỏ nơi gắn bó từ nhỏ, nhưng vẫn ủng hộ dự án vì lợi ích lâu dài của cộng đồng. "Ngày 15 tháng này, tôi cùng gia đình sẽ phải đi mướn nhà rồi tính tiếp," bà nói.

Hiện tại, nhà thầu đang tích cực thi công cầu Hiệp Ân 2, thay thế cầu sắt cũ, một trong những hạng mục quan trọng của dự án.

Khu vực bờ kênh sau khi các căn nhà tạm bợ được tháo dỡ.

Mục tiêu chính của dự án là cải thiện chất lượng sống cho cư dân, giải quyết tình trạng nhà ở tạm bợ, giảm ô nhiễm môi trường và tạo ra không gian công cộng mới, góp phần chỉnh trang đô thị.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, 1.466/1.602 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường. Trong đó, 1.030 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, và 207 hộ đã được tái định cư tại các chung cư 481 Ba Đình, 2226 Ngọc Long và 35 Hồ Ngọc Lãm.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã chuyển 5.458 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng địa phương. Chính quyền đang tiếp tục ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại.

Người dân địa phương bày tỏ mong muốn chính sách bồi thường công bằng và việc di dời diễn ra sớm để ổn định cuộc sống.

Dự án hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho khu vực.

Lãnh đạo thành phố khẳng định đây là dự án tâm huyết kéo dài suốt 30 năm, kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy giao thông, cải thiện đời sống và khôi phục cảnh quan truyền thống "Trên bến dưới thuyền".

Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, dự án không chỉ chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm mà còn nâng cao chất lượng sống, tạo ra không gian sống xanh và hiện đại cho người dân khu vực bờ bắc kênh Đôi.