Giang hồ Vi “Ngộ” tiếp tục hầu tòa

Sáng 31/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ", SN 1981, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội Đưa hối lộ và bị cáo Hoàng Nam Liên về tội Môi giới hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "Chua", SN 1976, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa cũ), bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an.

Vi "Ngộ " (bìa phải) tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Dương).

Quá trình chấp hành án, do có mâu thuẫn với bạn tù nên Hòa đã đâm tử vong phạm nhân cùng trại bằng dùi. Sau đó, Hòa "Chua" bị xử phạt tù chung thân, đang chấp hành án tại Trại giam số 03, Bộ Công an (huyện Tân Kỳ cũ, tỉnh Nghệ An).

Do có mối quan hệ anh em xã hội thân thiết với Hòa "Chua", Vi "Ngộ" đã thông qua Hoàng Nam Liên (SN 1966, trú tại thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An), là cựu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc cũ, hiện đã nghỉ hưu, nhờ chạy án.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Hoàng Dương).

Sau đó, Vi đưa cho Liên 350 triệu đồng để đưa hối lộ cho một số cán bộ ở tỉnh Nghệ An nhằm tác động giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa "Chua".

Trước đó ngày 26/12, Nguyễn Văn Vi đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù trong vụ án Trốn thuế.