Khách mua vé "Về đây bốn cánh chim trời" cần làm gì để lấy lại tiền?

Liên quan tới việc chương trình nghệ thuật mang tên "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy bỏ phút chót, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, bà Hà là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Từ khoảng tháng 6, doanh nghiệp bắt đầu triển khai tổ chức chương trình với nội dung trình diễn các tác phẩm của những cố nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, nhạc sĩ Trần Tiến và có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Quá trình xác minh cho thấy dù chương trình không đủ điều kiện để tổ chức, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn diễn ra đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền. Tối 28/12, khi khán giả vào khu vực sự kiện và chờ đợi đến khoảng 20h30, bà Hà mới thông báo chương trình bị hủy bỏ khiến nhiều người bức xúc và tới trình báo công an.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hà (Ảnh: Công an Hà Nội).

Một trong những vấn đề gây bức xúc là giá vé chương trình không rẻ, trong đó cặp vé đắt nhất có giá trị lên tới 14 triệu đồng nhưng những gì khán giả nhận lại chỉ là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm từ ban tổ chức. Với việc giám đốc công ty tổ chức đã bị khởi tố, khán giả cần làm gì để được hoàn trả số tiền vé đã mua là thắc mắc của nhiều độc giả.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bị hại được xác định là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra.

Trường hợp này, kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy bà Hà dù biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức nhưng vẫn thông tin về chương trình để nhiều người tin tưởng, bỏ tiền mua vé. Với việc bà Hà đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị hại trong vụ án cần được xác định là những người đã tin tưởng thông tin gian dối và trực tiếp bỏ tiền mua vé chương trình nghệ thuật do Công ty Ngọc Việt Education tổ chức.

Đối với trường hợp này, do quyền lợi của khán giả đang được giải quyết bằng vụ án hình sự, họ cần chủ động khai báo với cơ quan điều tra, đồng thời cung cấp tài liệu liên quan để chứng minh mình là người đã trực tiếp bỏ tiền mua vé. Từ những tài liệu tiếp nhận, cơ quan điều tra sẽ đánh giá, xét duyệt để xem xét có chấp thuận, đưa tên những người này vào danh sách bị hại trong vụ án hay không hay tham gia vụ án với vai trò khác.

Trong trường hợp được coi là bị hại trong vụ án, những người mua vé phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thể hiện cụ thể con số mà bản thân đã bị thiệt hại để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xử lý. Mức bồi thường thiệt hại cuối cùng sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định và thể hiện trên bản án có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền.

Đối với những người không khai báo hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu hợp lệ cho cơ quan tiến hành tố tụng, họ không được coi là bị hại trong vụ án, bất chấp mức độ thiệt hại tài sản ra sao.

Ngoài ra, đối với những người mua vé rồi bán lại, sang tay nhằm hưởng phần chênh lệch, cần bóc tách các giao dịch tại đây thành những 2 giao dịch độc lập, đó là giao dịch giữa Công ty Ngọc Việt Education với người mua và giữa người mua với người mua lại. Trong đó, hành vi thông tin gian dối và bán vé cho người mua tại giao dịch thứ nhất đã hoàn thành, tức người mua thứ nhất đã được coi là bị hại trong vụ án dù trên thực tế không có thiệt hại về kinh tế. Đối với người mua lại, họ sẽ được coi là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.