“Xé rào” dự án cao tốc ở Đà Nẵng, đưa xe vào khoét đồi, múc đất

Cuối tháng 12, ghi nhận thực tế, hàng ngày có hàng chục xe ben liên tục ra vào khu đồi keo tại taluy âm km36, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc đoạn La Sơn - Túy Loan), phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, để vận chuyển đất. Khu vực bị khai thác là đồi keo nằm giữa tuyến cao tốc và đường ĐT601.

Tại hiện trường, xe múc liên tục đào xới đồi keo, mở lối đi từ phạm vi mặt đường cao tốc cũ, phá rào chắn và xâm nhập khu vực đang thi công mở rộng để tiếp cận điểm khai thác đất.

Khu vực bị khai thác đất là đồi keo nằm giữa tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên và đường ĐT601 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận ngày 29-30/12 cho thấy hoạt động diễn ra công khai, với quy mô lớn. Bên trong khu vực có ít nhất 3 xe múc hoạt động liên tục, “xẻ thịt” đồi keo, tạo nên những vách đất nham nhở. Đất được múc trực tiếp lên các xe ben chờ sẵn, hình thành dây chuyền khai thác - vận chuyển.

Chỉ trong chưa đầy 5 phút, mỗi xe ben trọng tải 14-16 tấn đã đầy đất, đóng thùng và chạy thẳng ra cao tốc, hướng về trung tâm thành phố.

“Xé rào” dự án cao tốc đưa xe vào khoét đồi, múc đất (Video: Hoài Sơn).

Mỗi lượt xe ra vào đều cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc thi công mở rộng 2-4 làn xe, khiến khu vực đỉnh dốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, việc quả đồi keo bị đào xới còn làm gia tăng nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn, uy hiếp trực tiếp đến dự án mở rộng đoạn La Sơn - Túy Loan đang trong quá trình thi công.

Đoàn xe "xé rào" rồi đi ra và vào đường công vụ thi công tuyến cao tốc (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo quan sát, sau khi lấy đất, các xe ben nối đuôi nhau chạy trên cao tốc, xuống vòng xoay Khu công nghệ cao, qua đường Nguyễn Tất Thành nối dài, rẽ vào đường nội bộ khu đô thị sinh thái Golden Hills (phường Liên Chiểu) và đổ tại 2 vị trí.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), xác nhận đơn vị có ghi nhận tình trạng một đơn vị đào xúc đất tại khu vực lân cận dự án, thuộc địa phận phường Liên Chiểu.

Mỗi lượt xe ra vào đều cắt ngang dòng phương tiện qua lại (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Hiệp khẳng định vị trí khai thác đất nằm ngoài phạm vi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Ban Quản lý dự án không liên quan đến hoạt động nêu trên.

Theo vị lãnh đạo này, trong quá trình thi công, công nhân của dự án nhiều lần bị nhóm “đất tặc” uy hiếp khi có động thái ngăn cản việc khai thác. Ông Hiệp cho rằng việc khai thác đất cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt trượt chân đồi, ảnh hưởng đến an toàn công trình cao tốc.