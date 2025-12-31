TPHCM cán mốc 260.000 tỷ đồng doanh thu du lịch năm 2025

Du lịch TPHCM tăng trưởng ấn tượng

Chiều 30/12, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND TPHCM, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi năm nay là năm đầu tiên TPHCM triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời là năm tổ chức nhiều sự kiện chính trị - văn hóa trọng điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mộc Khải).

Đây được xem là giai đoạn bản lề, đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lý, tổ chức không gian phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngành du lịch TPHCM tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, giữ vững vai trò đầu tàu của du lịch cả nước.

Theo Sở Du lịch TPHCM, năm nay, thành phố ước đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,3% so với năm 2024, đạt 100% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa ước đạt 45 triệu lượt, tăng 18,4%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm trước.

Trong năm qua, ngành du lịch TPHCM tập trung phát triển các sản phẩm mang bản sắc đô thị sáng tạo, văn hóa phương Nam, song song với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, xúc tiến và phục vụ du khách.

Thành phố khai thác hiệu quả các dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị), khách quốc tế từ thị trường trọng điểm và nhóm khách nội địa có mức chi tiêu cao.

Sở Du lịch TPHCM đã nghiên cứu, đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ như hỗ trợ khách MICE, đào tạo hướng dẫn viên tiếng hiếm, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và xúc tiến thị trường trọng điểm.

Công tác chuyển đổi số được thúc đẩy thông qua xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở, ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo (AI), bản đồ số và công nghệ thực tế ảo trong quảng bá và quản lý điểm đến.

Khách nước ngoài tham quan địa đạo Củ Chi (Ảnh: Mộc Khải).

Nổi bật trong năm là việc hình thành các tuyến du lịch liên quận, huyện (cũ) mang đậm bản sắc địa phương, cùng với đó là các tour lịch sử gắn với các địa danh năm 1975 như Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, Chiến khu Rừng Sác... phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước.

Song song đó, TPHCM khảo sát và xây dựng các sản phẩm du lịch chiều sâu văn hóa - lịch sử tại huyện Cần Giờ, Hóc Môn cũ (nay đã được sắp xếp thành các xã, phường mới); triển khai tour “Nam Kỳ lục tỉnh” và nhóm sản phẩm “Tự hào dấu ấn vùng biên” liên kết với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, góp phần phát triển du lịch về nguồn, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái.

Du lịch đường thủy tiếp tục được xác định là thế mạnh của TPHCM với 19 tuyến có lưu trú đã hoàn thiện, 22 tuyến mới được khảo sát, cùng các tuyến kết nối thành phố với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình “Mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng” đã giới thiệu hơn 60 sản phẩm. Du lịch y tế cũng ghi nhận kết quả tích cực với khoảng 30 chương trình tour được đánh giá, triển khai phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM, từng bước định hình sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch TPHCM vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, xúc tiến thị trường quốc tế chưa tạo đột phá, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu cũng ảnh hưởng đến tiến độ phối hợp, xử lý công việc.

Mục tiêu 330.000 tỷ đồng doanh thu, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu du lịch cả nước

Bước sang năm 2026, ngành du lịch TPHCM tiếp tục triển khai Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu điểm đến hiện đại, bền vững.

Thành phố xác định phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp, du lịch gắn với di sản văn hóa - đô thị; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường, đặc biệt là châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông.

Song song đó là nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy kích cầu và mở rộng ứng dụng công nghệ số trong toàn ngành. Theo kế hoạch, năm 2026, TPHCM phấn đấu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 330.000 tỷ đồng.

Thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 theo hướng định vị lại tầm nhìn, giá trị cốt lõi, thị trường trọng điểm, hệ thống sản phẩm và thương hiệu du lịch, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn trong điều hành, dự báo thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo UBND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành du lịch trong quá trình phục hồi, duy trì đà tăng trưởng và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

TPHCM đặt mục tiêu đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 (Ảnh: Hoàng Giám).

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh du lịch không chỉ là ngành kinh tế dịch vụ mà còn là hình ảnh, bản sắc của TPHCM, đồng thời đề nghị ngành tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển sản phẩm có chiều sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết vùng theo hướng xanh, bền vững.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết, năm 2026, ngành du lịch sẽ tập trung phát triển sản phẩm có chiều sâu gắn với không gian đô thị hợp nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp và thúc đẩy liên kết vùng để hình thành chuỗi sản phẩm liên thông.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho biết, với mức tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Trong bức tranh chung đó, du lịch TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm động lực, địa bàn đón khách quốc tế lớn nhất và là điểm đến tiêu biểu của du lịch đô thị, văn hóa và MICE.

Ông Nguyễn Trùng Khánh đề nghị TPHCM tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, chuyển mạnh sang phát triển du lịch theo chiều sâu, tập trung các sản phẩm chất lượng cao như du lịch đô thị, văn hóa - lịch sử, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch đường sông, MICE và du lịch y tế, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số và hướng tới phát triển bền vững.