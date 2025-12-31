Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 13%

Sáng 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026.

Khoảng 6.500 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025

Đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong năm 2025, tỉnh vẫn tiếp tục phát triển nhanh về kinh tế khi nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, trong đó chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 5.600 USD.

Năm 2025, công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực then chốt, thúc đẩy kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, chủ đạo là sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học.

Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong hai địa phương đứng đầu cả nước về tổng giá trị xuất, nhập khẩu (ước đạt 182 tỷ USD), chiếm 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, xuất siêu khoảng 6 tỷ USD.

Bắc Ninh là một trong hai địa phương đứng đầu cả nước về tổng giá trị xuất, nhập khẩu (Ảnh: Hải Nam).

Cả năm 2025, tỉnh thu hút được khoảng 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Riêng thu hút FDI, Bắc Ninh hiện đứng thứ 3 cả nước. Làn sóng khởi nghiệp tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt từ khi có Nghị quyết số 68; khoảng 6.500 doanh nghiệp được thành lập mới trong năm.

Năm nay, tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiều dự án liên quan đến hạ tầng, điểm nhấn là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, bên cạnh những hạ tầng về y tế, giáo dục, văn hóa...

Chỉ ra những khó khăn, hạn chế, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết một số doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực lớn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; các ngành sản xuất chủ lực bị ảnh hưởng bởi chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ.

Bên cạnh đó, cơn bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp khoảng 1.480 tỷ đồng; tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực đô thị trung tâm vẫn còn xảy ra khi có mưa lớn.

Việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn đầu còn phát sinh vướng mắc; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có sự phát triển nhưng đóng góp chưa tương xứng vào phát triển kinh tế...

Mục tiêu thu nhập bình quân 5,93 triệu đồng/tháng

Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh đã công bố 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026, trong đó có 12 chỉ tiêu kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội và 4 chỉ tiêu môi trường.

Về kinh tế, năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu GRDP đạt hơn 598.000 tỷ đồng (2025 đạt hơn 522.000 tỷ đồng); tăng trưởng đạt 12,5-13%.

Tỉnh Bắc Ninh dự kiến năm 2026 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 72.350 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương khoảng hơn 57.100 tỷ đồng.

Về xã hội, năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đặt chỉ tiêu có 1,9 triệu lao động có việc làm; tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2%; tỷ lệ hộ nghèo 5% và số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành là hơn 18.100 căn hộ.

Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 5,75 triệu đồng/tháng lên 5,93 triệu đồng/tháng trong năm 2026 (Ảnh minh họa: C.P.).

Tỉnh Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 5,75 triệu đồng/tháng lên 5,93 triệu đồng/tháng trong năm 2026.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đề ra 9 nhóm. Trong đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ngoài ra, Bắc Ninh sẽ phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống lãng phí.

Tỉnh đặt nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành 100% kế hoạch vốn; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối, đường Vành đai 4, đường Vành đai 5, cầu Kênh Vàng, cầu Vân Hà...