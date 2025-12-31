Phát hiện gà lôi trắng mắc bẫy, người đàn ông làm điều bất ngờ

Trong chuyến đi rừng ngày 28/12, anh Vi Văn Dấu bất ngờ nghe tiếng kêu lạ phát ra từ khu vực rậm rạp. Lần theo âm thanh, anh phát hiện một cá thể gà lôi trắng đang mắc kẹt trong chiếc bẫy do người khác đặt.

Nhận thấy con vật chưa bị thương và vẫn còn khả năng di chuyển, anh Dấu đã dừng lại quan sát, cân nhắc cách xử lý. Toàn bộ sự việc được anh ghi lại bằng video dài hơn một phút và đăng tải trên trang cá nhân.

Bắt gặp gà lôi trắng mắc bẫy, người đàn ông thả về rừng ở Nghệ An (Video: Vi Văn Dấu).

Trong video, anh Dấu khẳng định bản thân không phải là người đặt bẫy. Ban đầu, anh từng nghĩ đến việc đưa con vật về bàn giao cho lực lượng bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do địa hình núi cao, đường đi xa, lo ngại cá thể gà sẽ bị suy kiệt nếu di chuyển dài, anh đã quyết định tháo bẫy và thả con vật ngay tại khu vực phát hiện.

“Tôi nhận thức được gà lôi trắng là loài động vật quý hiếm. Ở đây là đỉnh núi, đường rất xa, nếu đưa về nhà thì con vật cũng yếu đi. Vì vậy em xin phép mọi người cho em thả nó về lại rừng”, anh Dấu chia sẻ.

Con gà lôi trắng mắc bẫy được anh Dấu gỡ và thả về tự nhiên (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi video được đăng tải, hành động của anh Dấu đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là việc làm đẹp, thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã và môi trường tự nhiên.

Không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận của cộng đồng mạng, Công an xã Quỳ Châu cũng đã đăng tải nội dung ghi nhận và biểu dương nghĩa cử của anh Vi Văn Dấu trên trang thông tin của đơn vị.

Hành động tháo bẫy, thả gà lôi trắng về rừng của anh Dấu nhận được nhiều sự ghi nhận, chia sẻ từ cộng đồng (Ảnh: Vi Dấu).

“Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của anh Vi Văn Dấu thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học trên địa bàn. Công an xã Quỳ Châu trân trọng biểu dương và mong nghĩa cử này tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng”, trang thông tin Công an xã Quỳ Châu nhấn mạnh.

Gà lôi trắng là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc diện được pháp luật bảo vệ. Hành động tháo bẫy và thả cá thể gà lôi trắng trở lại rừng của anh Dấu góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc gìn giữ rừng và bảo vệ động vật hoang dã.