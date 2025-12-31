Lãnh đạo TPHCM đi metro, dùng thử robot AI ngày cuối năm

Việc ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM là bước đi quan trọng trong lộ trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại địa phương. TPHCM cũng đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Đoàn công tác do lãnh đạo UBND TPHCM dẫn đầu đã di chuyển bằng metro từ khu vực trung tâm TPHCM (ga Nhà hát thành phố) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (phường Thủ Đức). Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian di chuyển của đoàn là khoảng 20 phút.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM là đầu mối tiếp nhận các loại hồ sơ, thủ tục hành chính; triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường, đặc khu trong việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Đơn vị này được thành lập với mục tiêu tạo bước đột phá thực chất trong công tác phục vụ người dân; tạo sự đổi mới căn bản, toàn diện từ cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo đến việc thực thi của cán bộ, công chức. Từ đó, tạo sự chuyển biến thực chất trong lề lối, tác phong, phương pháp làm việc để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Lý giải việc chọn đặt Trung tâm tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức thay vì các khu vực trung tâm của TPHCM, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Dương Văn Thơm cho biết việc này giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm. Đây cũng là điểm giao giữa TPHCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Vị trí của Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM gần tuyến đường sắt metro, người dân từ các khu vực lân cận có thể đến dễ dàng, thuận lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian qua, cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố và các cấp lãnh đạo thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Lãnh đạo UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực chất.

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo UBND TPHCM trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đơn vị cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.

Việt Hà (phường Thủ Đức) hào hứng trải nghiệm robot phục vụ tự động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM trong ngày cuối cùng của năm.

Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất với không gian tiếp nhận hồ sơ khang trang, thân thiện. Các tầng đều bố trí khu vực chờ rộng rãi, được trang bị đầy đủ máy lạnh, nước uống miễn phí cùng máy tính, máy scan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm được bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy đã có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Theo quy trình thiết kế và qua quá trình vận hành thử nghiệm, thời gian xử lý mỗi hồ sơ, tính từ lúc người dân lấy số thứ tự đến khi nhận phiếu tiếp nhận, trung bình chỉ khoảng 5 - 10 phút

Với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, nhân sự được đào tạo và tập huấn bài bản, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM có khả năng phục vụ đồng thời khoảng 800 - 1.000 lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đặt tại 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Ngoài trụ sở này, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ hành chính tại trung tâm hành chính của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 38 tổ địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM