Gia Lai yêu cầu rà soát hồ sơ nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở vườn cao su

Ngày 31/12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé gái từng bị vùi lấp ở vườn cao su tại xã Ia Mơ, Gia Lai.

Theo văn bản của UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, nhiều thông tin cho rằng hồ sơ của một gia đình ở Đà Nẵng xin nhận nuôi bé gái nêu trên có những điểm chưa rõ ràng, tạo dư luận trái chiều trong xã hội.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát lại hồ sơ xin nhận nuôi bé gái từng bị vùi lấp ở vườn cao su (Ảnh: Chí Anh).

"Đây là trường hợp đặc biệt thương tâm, cần được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ ở mức độ cao. Việc cho nhận nuôi cháu bé phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tốt nhất về sức khỏe, điều kiện sinh sống và tương lai lâu dài của cháu", UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp công an, xã Ia Mơ kiểm tra lại hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi đối với trường hợp bé gái nêu trên; xử lý đúng theo quy định pháp luật về quy trình lựa chọn, điều kiện, thủ tục nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, điều trị sức khỏe bé gái đến khi hoàn tất việc bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi.

Như Dân trí thông tin, khoảng 21h ngày 8/12, trong lúc làm việc, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ, Gia Lai) phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt.

Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng chức năng giải cứu bé gái, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhi Gia Lai để cấp cứu, điều trị. Qua rà soát hồ sơ, UBND xã Ia Mơ đã quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.