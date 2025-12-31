Trận địa pháo hoa mừng năm mới 2026 ở TPHCM trước giờ khai hỏa

Sáng 31/12, Bộ Tư lệnh TPHCM đã hoàn tất việc thiết lập trận địa pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn, thuộc điểm đầu hầm vượt sông, phường An Khánh, sẵn sàng cho chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026.

Chương trình pháo hoa tại phường An Khánh dự kiến sẽ sử dụng khoảng 1.260 quả pháo tầm cao và tăng cường số lượng pháo tầm thấp, nâng tổng số lượng pháo hoa các loại lên khoảng 2.500 quả.

Đáng chú ý, một giàn pháo đặc biệt mang ký hiệu số 6, với 100 quả pháo cỡ lớn, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Từ sáng sớm, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cùng lực lượng Dân quân tự vệ đã khẩn trương lắp ráp trận địa, đảm bảo mọi công tác chuẩn bị diễn ra suôn sẻ.

Chương trình pháo hoa nghệ thuật năm nay sẽ mang đến nhiều giàn hỏa thuật với các hiệu ứng độc đáo như bông lúa, cây đỗ quyên và cây nguyệt quế. Các giàn pháo được sắp xếp thành các mảng màu xanh lục, bố trí hài hòa ở hai bên và khu vực trung tâm.

Hệ thống giàn thùng giấy, gồm khoảng 300 ống, được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kỹ thuật đặc biệt trong màn trình diễn.

Dàn pháo hoa tầm cao tại bờ sông Sài Gòn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai hỏa đúng thời khắc giao thừa.

Ngoài các hình ảnh quen thuộc như trái tim, chuột Mickey, hoa cúc đỏ và hoa cúc xanh, năm nay sẽ có thêm các tạo hình bông lúa, cây nguyệt quế và cây đỗ quyên, mang đến sự mới mẻ và độc đáo cho màn trình diễn.

Khoảng 150 người đã được huy động để phục vụ công tác lắp đặt và vận hành tại các điểm bắn, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Sau khi pháo được đưa vào ống, các dây mồi lửa điện sẽ được đấu nối với bàn điều khiển, cách vị trí khai hỏa khoảng 30m, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngoài điểm bắn chính tại bờ sông Sài Gòn, TPHCM còn tổ chức bắn pháo hoa tại khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi điểm 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè), mỗi điểm 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Dự kiến, màn trình diễn pháo hoa sẽ kéo dài khoảng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, hứa hẹn mang đến một đêm giao thừa rực rỡ và đáng nhớ cho người dân TPHCM.