Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Panorama Nha Trang

Ngày 31/12, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa, trong đó có dự án Panorama Nha Trang (số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang).

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án Panorama Nha Trang do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang (gọi tắt là Công ty Vịnh Nha Trang) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.870 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu thương mại, khách sạn và căn hộ du lịch.

Dự án Panorama Nha Trang (ô đỏ) có vị trí cách bãi biển Nha Trang hơn 200m (Ảnh: Trung Thi).

Diện tích sử dụng đất của dự án là gần 4.500m2; thời gian hoạt động 50 năm, kể từ ngày 30/6/2015. Hiện nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, khai thác.

Thanh tra Chính phủ nhận thấy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND thành phố Nha Trang (cũ) không thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo UBND tỉnh trước khi giao Công ty Vịnh Nha Trang thuê đất thực hiện dự án Panorama Nha Trang, là không đúng quy định.

UBND tỉnh cho Công ty Vịnh Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai.

Tại thời điểm cho thuê đất, dự án Panorama Nha Trang không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang là không đúng quy định theo Luật Đất đai.

UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, nhưng tài sản thẩm định giá và tài sản so sánh không tương tự về mục đích sử dụng, vị trí, diện tích, là không đúng quy định.

Dự án chưa thực hiện việc xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nâng tầng từ 39 tầng lên 40 tầng).

Nhà đầu tư ký hợp đồng bán 13 căn hộ thương mại và dịch vụ cho khách hàng là không phù hợp với mục tiêu của dự án được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tham mưu, thẩm định, cấp và điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất, các tổ chức và cá nhân có liên quan theo từng thời kỳ và nhà đầu tư.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa được đề nghị chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tập trung xử lý, khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế, vi phạm. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.

Riêng đối với dự án Panorama Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cần kiểm tra, rà soát việc thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Tỉnh Khánh Hòa cũng được yêu cầu chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định lại giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra, rà soát đối với 13 căn hộ du lịch mà nhà đầu tư đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng, có mục đích sử dụng thương mại và dịch vụ, nhằm có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm đúng mục tiêu dự án và quyền lợi của bên thứ ba ngay tình.