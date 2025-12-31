Tính toán khó hiểu khiến Ukraine nhanh chóng mất sở chỉ huy ở Huliaipole

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Reuters).

Do gặp nhiều khó khăn trong việc huy động đủ nhân lực mới để bù đắp toàn bộ tổn thất dọc chiến tuyến, quân đội Ukraine hiện chỉ còn rất ít lực lượng dự bị. Điều này buộc các chỉ huy phải đưa ra những lựa chọn đầy khó khăn: Đánh ở đâu, giữ ở đâu và hy vọng quân đội Nga không khai thác được các lỗ hổng trong phòng tuyến Ukraine.

Tuy nhiên, sự chênh lệch lực lượng đã thấy rõ trên mặt trận Đông Nam khi Nga liên tục đạt được đà tiến ở khu vực này.

Trong những tháng gần đây, có thể thấy rõ rằng bộ chỉ huy Ukraine đã lựa chọn tấn công tại Kupiansk (tỉnh Kharkov, Đông Bắc), phòng thủ quanh Pokrovsk và Myrnohrad (tỉnh Donetsk, miền Đông), đồng thời chấp nhận mức độ rủi ro cao tại khu vực Huliaipole (tỉnh Zaporizhia, Đông Nam).

Nhận ra điểm yếu này, Cụm quân Dnipro hùng hậu của Nga đã nhanh chóng mở các đợt tiến công quyết liệt vào Huliaipole, một cứ điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ bảo vệ thành phố Zaporizhia, nằm cách đó khoảng 80km về phía tây. Ngay trước Giáng sinh, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Nga tuyên bố đã giành được thị trấn này. Dù Ukraine phản bác thông tin của Nga, nhưng theo các chuyên gia, Moscow đang chiếm ưu thế rất lớn ở đây.

Huliaipole từng là thành trì lớn nhất và được củng cố kiên cố nhất của Ukraine ở miền đông tỉnh Zaporizhia, dù lực lượng Nga liên tục công kích từ nhiều hướng.

Theo các chuyên gia, chiến lược của Ukraine tại Huliaipole đã lộ ra những điểm khó hiểu, khi Kiev chỉ duy trì một lực lượng quá mỏng ở khu vực này trước sự áp đảo của Nga.

Một vài tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ không thể được kỳ vọng cầm chân một lữ đoàn bộ binh cơ giới của Nga, nhất là khi thiếu sự yểm trợ hiệu quả từ pháo binh và các đơn vị UAV ở khu vực lân cận, như những gì dường như đã xảy ra.

Đáng chú ý hơn, các lực lượng Ukraine lẽ ra nên tái tổ chức phòng thủ ở phía tây Huliaipole thì lại lãng phí thêm nhân lực và trang bị trong một cuộc phản công cục bộ khó hiểu về hướng Rivnopillia, cách Huliaipole khoảng 9km về phía đông. Điều đó khiến cho lỗ hổng phòng thủ của Ukraine càng lớn theo hướng này.

Với những yếu tố như vậy, việc Nga tiến nhanh vào thị trấn, và lực lượng Ukraine được mô tả là rơi vào tình trạng hỗn loạn với sở chỉ huy bị bỏ lại nguyên vẹn cùng toàn bộ trang bị bên trong như laptop, điện thoại đang mở khóa, được xem là không quá bất ngờ.

Đó là hệ quả của việc dùng vài tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ để giữ một khu vực vốn cần tới cả một lữ đoàn chính quy. Trong khi Nga vẫn tuyển mộ hơn 30.000 binh sĩ mỗi tháng, thì Ukraine không có khả năng đó. Giờ đây, con đường dài 80km dẫn tới thành phố Zaporizhia với khoảng 700.000 dân đã bị mở toang.

Cục diện mặt trận Đông Nam (Ảnh: EP).

Hiện tại, thế trận phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Zaporizhia đang khá mơ hồ. Vẫn chưa rõ Quân đoàn Lục quân số 17 của Ukraine có thể ngăn chặn đà tiến tiếp theo của Nga hay không.

Các lực lượng Ukraine mỏng manh bảo vệ khu vực dài khoảng 15km giữa Huliaipole ở phía nam và Dobropillia ở phía bắc, chủ yếu là những đơn vị thiếu quân số và trang bị, bao gồm Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 102 và 106, đã chật vật suốt nhiều tháng để giữ 2 khu dân cư này cùng tuyến đường nối giữa chúng.

Khi Nga củng cố quyền kiểm soát ở Pokrovsk và Myrnohrad, đồng thời giảm áp lực tại Kupiansk, bộ chỉ huy Ukraine mới có thể điều thêm lực lượng về khu vực Dobropillia - Huliaipole, bao gồm một số trung đoàn và lữ đoàn xung kích tinh nhuệ. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá ít và quá muộn.

Ngày 17/12, Nga đã tận dụng ưu thế và thọc sâu vào trung tâm Huliaipole. Các lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 102 và 106 buộc phải rút lui vì không có nguồn lực đối phó.

Một nhà quan sát có tên Thorkill cho biết, những binh sĩ Ukraine còn lại của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 106, sau một cuộc chiến dài, đã thoát ra khỏi vòng vây vào ngày 20/12”. Tuy nhiên, theo lời kể của thân nhân binh sĩ, một số người vẫn còn kẹt lại tại khu trung tâm thành phố trong những nhóm nhỏ rải rác, và số phận của họ đến nay vẫn chưa rõ.

Tiểu đoàn 1 của Ukraine đã chịu thiệt hại, những binh sĩ còn lại chuyển sang chiến đấu trong đội hình Trung đoàn xung kích 225. Giờ đây, áp lực đang gia tăng khi Nga đã rộng đường tiến về Zaporizhia nằm cách đó 80km.