34 khinh khí cầu phục vụ khách tham quan Festival hoa - kiểng Sa Đéc

Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm cho du khách từ ngày 31/12 đến hết ngày 3/1/2026, Festival hoa - kiểng Sa Đéc sẽ có thêm chương trình trình diễn khinh khí cầu với quy mô lớn. Địa điểm tổ chức tại Quảng trường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp).

Đây được xem là một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần làm phong phú không gian lễ hội và gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Khinh khí cầu trình diễn trong khuôn khổ Festival hoa - kiểng Sa Đéc (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, hoạt động trình diễn khinh khí cầu năm nay được tổ chức trong một đêm và ba ngày, với tổng cộng 34 khinh khí cầu và khí cầu trang trí, mang ý nghĩa chào mừng 34 tỉnh, thành phố mới sau sắp xếp, sáp nhập.

Trong đó, có 2 khinh khí cầu cấp 7 phục vụ bay treo trải nghiệm, 20 khinh khí cầu cấp 1 bay treo trang trí không gian và các khinh khí cầu mặt đất cỡ lớn dùng để tạo cảnh quan cho lễ hội. Điểm nhấn của chương trình là đêm hoa đăng khinh khí cầu với chủ đề “Sa Đéc! Bay lên với muôn sắc hoa!”, dự kiến diễn ra vào tối 31/12 tại Quảng trường Sa Đéc.

Trong không gian âm nhạc và ánh sáng, các khinh khí cầu sẽ đồng loạt thổi lửa, tạo hiệu ứng thị giác như những chiếc đèn lồng khổng lồ nhiều màu sắc, góp phần khuấy động không khí lễ hội và thu hút công chúng.

Bên cạnh đó, trong các ngày diễn ra sự kiện, hoạt động bay treo khinh khí cầu cấp 7 sẽ được tổ chức vào buổi sáng và buổi chiều, cho phép du khách trải nghiệm bay cố định ở độ cao khoảng 40-50m, với thời lượng mỗi lượt từ 4 đến 6 phút.

Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí hoạt động tham quan bên trong thân khinh khí cầu cấp 7, đây là không gian vải khổng lồ đầy sắc màu, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của khách tham quan.

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ hoạt động khinh khí cầu được tổ chức theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, chỉ thực hiện bay treo cố định và phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện thời tiết.

Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, chương trình có phương án điều chỉnh hoặc bay bù để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công chúng. Thông qua hoạt động trình diễn khinh khí cầu, Festival hoa - kiểng Sa Đéc 2025 kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn mới cho du lịch địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Đéc năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trong dịp chào đón năm mới 2026.