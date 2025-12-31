Chủ tịch TPHCM trải nghiệm làm thủ tục ở Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sáng 31/12, UBND TPHCM tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc các sở, ngành.

Đoàn công tác do lãnh đạo UBND TPHCM dẫn đầu đã di chuyển bằng metro từ khu vực trung tâm TPHCM (ga Nhà hát thành phố) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (phường Thủ Đức). Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian di chuyển của đoàn là khoảng 20 phút.

Việc ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM là bước đi quan trọng trong lộ trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại địa phương. TPHCM cũng đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu đã di chuyển từ trung tâm TPHCM tới Trung tâm Phục vụ hành chính công bằng metro (Ảnh: Bảo Quyên).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian qua, cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố và các cấp lãnh đạo thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Lãnh đạo UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực chất.

TPHCM đã triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời không ngừng đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố đã rút ngắn khoảng 30% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục trước thời hạn; triển khai 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trải nghiệm robot hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính (Ảnh: Q.Huy).

"Việc thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho cam kết của thành phố trong chuyển đổi từ phương thức quản lý - mệnh lệnh sang phục vụ. Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, mà còn thể hiện quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố trong việc xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy mức độ hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy", Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu.

Đoàn lãnh đạo UBND TPHCM xem biểu diễn các thiết bị công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo UBND TPHCM trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đơn vị cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.

"Trung tâm có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành theo thời gian thực, phục vụ lãnh đạo thành phố giám sát, chỉ đạo, điều hành trực tuyến, qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ ra mắt (Ảnh: Q.Huy).

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Nguyễn Tuấn Anh cho biết, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức trung tâm sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, xem đây là định hướng xuyên suốt và là cam kết trách nhiệm trong quá trình tổ chức hoạt động thời gian tới.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM nhấn mạnh, ngay từ ngày đầu chính thức đi vào hoạt động, đơn vị xác định rõ sứ mệnh là xây dựng mô hình phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần lấy hiệu quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng thực thi nhiệm vụ.