Hải Phòng xử lý các trường hợp chia sẻ bài viết xuyên tạc của Lê Trung Khoa

Theo Công an Hải Phòng, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị đã xác minh, làm rõ nhiều trường hợp chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa. Lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập, đấu tranh và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Công an làm việc với một trường hợp vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 8/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án đối với Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, thông qua trang thoibao.de và các nền tảng mạng xã hội liên quan, Lê Trung Khoa đã đăng tải hàng nghìn bài viết, video có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Các nội dung này công kích, bôi nhọ, hạ uy tín nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, Lê Trung Khoa trả lời phỏng vấn một số cơ quan truyền thông nước ngoài, tổ chức thảo luận, hội luận trực tuyến nhằm xuyên tạc tình hình “tự do báo chí, tự do ngôn luận” ở Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, hành vi viết, đăng tải, bình luận thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội vi phạm Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Để ngăn chặn việc tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi hành vi bình luận, chia sẻ, móc nối hoặc tiếp tay cho Lê Trung Khoa và đồng bọn đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.