Biển Sầm Sơn tan hoang, ngổn ngang rác thải sau bão Bualoi

Sáng 3/10, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa bão Bualoi gây ra. Dọc đường Hồ Xuân Hương ở sát biển, máy múc và lực lượng công nhân môi trường được huy động tối đa để dọn lớp cát biển, rác thải, củi gỗ tràn vào sau bão Bualoi.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù đã gần 5 ngày kể từ khi cơn bão Bualoi đổ bộ, dọc bãi tắm ở Sầm Sơn vẫn ngổn ngang rác thải và củi gỗ. Thời tiết tại đây những ngày qua nắng nóng, một số du khách bất chấp rác thải, lội xuống biển để tắm.

Nhiều gốc cây to nằm án ngữ trên bãi tắm sau bão Bualoi.

Bão Bualoi với sức gió mạnh đã khiến nhiều cây xanh dọc bãi biển đổ gãy.

5 ngày qua, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang nỗ lực thu dọn, cắt cây xanh bị đổ gãy dọc bãi biển.

Theo người dân địa phương, thời điểm bão Bualoi đổ bộ đúng vào lúc triều cường dâng cao khiến lượng lớn cát biển tràn vào đường Hồ Xuân Hương.

Lớp cát biển tràn vào các quầy bán nước giải khát dọc bãi biển dày 20cm.

Người dân và lực lượng chức năng phải dùng xẻng hớt từng lớp cát dày đặc dưới sàn nhà.

Cát biển tràn vào cả khu nhà vệ sinh tại các quầy bán nước giải khát dọc bãi biển.

Sóng biển dâng cao, giật mạnh khiến đoạn bờ kè và vỉa hè ở đường Hồ Xuân Hương (vị trí cuối bãi D), bị đánh bật, ngổn ngang đất đá sau bão.

Khu tắm tráng dọc bãi biển cũng bị sóng đánh tan hoang.

Một căn lều tôn dùng để trông coi tàu, thuyền ở bờ biển bị sóng và gió quật đổ.

Cạnh công trình đang xây dựng cuối bãi D, một đoạn đường Hồ Xuân Hương bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết để khắc phục hậu quả sau bão Bualoi, địa phương đã huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng dân quân tự vệ, công nhân môi trường thu dọn cát bị tràn vào đường Hồ Xuân Hương.

Theo vị lãnh đạo, do lượng cát tràn vào nhiều, lực lượng chức năng phải dùng máy xúc, sau đó sàng lọc hết gạch đá, rác thải rồi mới thuê xe chở ra bãi biển để đổ. Do đó, công tác khắc phục có phần khó khăn, mất nhiều thời gian.