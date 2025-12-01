Bị CSGT phạt vì chở hàng cồng kềnh, tài xế nói "do phải mưu sinh"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 1/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), phối hợp với Công an phường Phương Liệt làm nhiệm vụ xử lý hàng loạt trường hợp lái xe máy chở hàng cồng kềnh, xe lôi, xe kéo chở hàng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Xiển.

Theo phản ánh từ người dân, các trường hợp xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, xe lôi, xe kéo chở hàng vượt quá quy định tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, có thể dẫn tới các vụ tai nạn nguy hiểm cho chính người điều khiển và người tham gia giao thông khác trên đường.

Lúc 9h30, cảnh sát phát hiện lái xe ôm công nghệ P.V.T. (SN 1983, trú tại TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo nhiều tấm nhựa ốp hai bên hông xe, vượt quá chiều dài theo quy định, lái xe nghiêng ngả khi di chuyển trên đường Nguyễn Xiển.

Tổ công tác sau đó đã sử dụng thước đo để kiểm tra độ dài hàng hóa trên xe máy. Qua đó phát hiện tài xế T. chở hàng dài quá 1m theo quy định.

"Dạo gần đây ế khách quá nên tôi nhận thêm việc chở hàng thuê. Địa điểm giao hàng chỉ cách đây vài trăm mét, công của tôi được 150.000 đồng. Tôi biết việc mình làm là sai, nhưng do phải mưu sinh nên mới làm như vậy, mong các đồng chí bỏ qua lần này", tài xế T. phân trần nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát phát hiện ông N.V.Q. (SN 1967, trú tại TP Hà Nội) điều khiển xe máy kéo theo một thùng xe chở hàng phía sau.

Tại chốt CSGT, ông Q. cho biết bản thân đã mua phần thùng sau xe máy để chở thức ăn cho vật nuôi với giá vài trăm nghìn cách đây không lâu.

"Tôi chỉ đi thu gom thức ăn thừa tại các quán ăn ở nội thành về cho vật nuôi. Các anh mà phạt nặng khéo tôi bỏ xe", nam tài xế trình bày.

Cùng lúc, cảnh sát phát hiện anh V.T.T. điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh đang di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển. Khi bị CSGT dừng xe, xử lý, nam tài xế liên nói "do đang mưu sinh, mong các anh bỏ qua giúp". Tuy nhiên tổ công tác sau đó vẫn lập biên bản xử phạt anh T. số tiền 700.000 đồng.

Một lái xe máy vi phạm bị CSGT lập biên bản xử lý sáng 1/12.

Lý giải về việc chở hàng quá giới hạn quy định, các tài xế vi phạm đa phần đều nắm rõ quy định, tuy nhiên vì lợi nhuận của những chuyến hàng này lớn hơn chở người, do đó họ vẫn chấp nhận việc vi phạm.

Trong sáng 1/12, lực lượng chức năng đã xử lý 8 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh, xe lôi, xe kéo chở hàng sai quy định.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, theo quy định, người điều khiển xe máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5m theo thiết kế của nhà sản xuất. Ngoài ra, chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2m.

"Việc chở hàng hoá quá giới hạn quy định gây ảnh hưởng trực tiếp đến người điều khiển và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông khác", vị Trung tá CSGT nói.

Theo số liệu của Phòng CSGT, Công an Hà Nội, từ ngày 20/11 đến 26/11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 33 trường hợp xe ba bánh tự chế, xe chở hàng vượt quá giới hạn quy định vi phạm.