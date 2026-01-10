VinFast VF 6 nhận giải “Mẫu xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026

Giải thưởng ghi nhận VF 6 là mẫu xe mang lại giá trị sử dụng cao trong phân khúc, với sự cân bằng giữa mức giá, trang bị, và khả năng vận hành, đồng thời khẳng định cam kết của VinFast trong việc phát triển sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Ấn Độ.

Autocar India Awards là hệ thống giải thưởng thường niên được tổ chức bởi Autocar India, một trong những ấn phẩm báo chí ô tô hàng đầu Ấn Độ, nhằm tôn vinh các mẫu xe và thương hiệu xuất sắc nhất trên thị trường.

Năm nay, VinFast VF 6 đã thuyết phục hội đồng giám khảo nhờ cách tiếp cận thực tế trong phát triển sản phẩm cho thị trường Ấn Độ, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị dài hạn, chi phí vận hành và mức độ an toàn. VF 6 được Ban tổ chức đánh giá là mẫu xe đáp ứng tốt các yêu cầu này, đồng thời vẫn giữ được tiêu chuẩn cao về thiết kế và công nghệ.

Ông Tapan Ghosh (phải), CEO VinFast Ấn Độ, nhận giải thưởng từ đại diện ban tổ chức Autocar India Awards 2026 (Ảnh: VinFast).

Thuộc phân khúc SUV điện cỡ B, VF 6 sở hữu thiết kế hiện đại, gọn gàng nhưng chắc chắn, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Không gian nội thất được bố trí theo hướng tối ưu cho người lái và hành khách, kết hợp với các trang bị công nghệ thông minh và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, giúp nâng cao sự an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Giải thưởng tại Autocar India Awards 2026 là sự ghi nhận quan trọng dành cho VF 6, đồng thời bổ sung vào những thành công VinFast đạt được trong quá trình mở rộng hoạt động tại các thị trường quốc tế. Giải thưởng này phản ánh chiến lược nhất quán của VinFast trong việc đưa các mẫu xe điện cao cấp đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng.

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi VinFast tiếp tục được vinh danh tại một trong những hệ thống giải thưởng hàng đầu của thị trường Ấn Độ, Autocar India Awards 2026. Giải thưởng này thể hiện sự đánh giá cao của giới chuyên môn đối với các sản phẩm xe điện cao cấp nhưng dễ tiếp cận của VinFast, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến các giải pháp di chuyển điện hóa hiện đại, an toàn và bền vững cho thị trường Ấn Độ”.

Ông Hormazd Sorabjee, Biên tập viên Autocar India, chia sẻ: “Việc cân bằng giữa giá bán và giá trị sử dụng tại Ấn Độ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng VF 6 đã làm rất tốt điều đó. Với mức giá dưới 2 triệu rupee, cùng trang bị đầy đủ và tính thực dụng cao, đây là mẫu xe mang lại giá trị vượt trội so với số tiền người dùng bỏ ra”.

Với chiến lược đầu tư bài bản, VinFast đang từng bước xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ, tích hợp sản xuất, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi, nhằm bảo đảm trải nghiệm sở hữu xe điện liền mạch cho khách hàng.

Bằng định hướng phát triển bền vững và lấy đổi mới làm trọng tâm, cùng những sản phẩm như VF 6, VinFast tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh tại một trong những thị trường ô tô năng động nhất thế giới.

Tìm hiểu thêm tại: https://vinfastauto.in/