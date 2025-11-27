CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe tải che biển số

Ngày 27/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, tối 26, rạng sáng 27/11, Phòng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với phương tiện hoạt động vận tải trên địa bàn.

Theo cảnh sát, các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe tải, xe chở vật liệu xây dựng, xe bồn trộn bê tông như chở quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu; cơi nới thành thùng; biển số mờ, che lấp biển số; tự ý lắp thêm còi, đèn; vượt đèn đỏ.

Nhiều tài xế xe tải vi phạm bị CSGT kiểm tra, xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ghi nhận trên tuyến đường Nguyễn Trãi trong đêm 26/11, Đội CSGT đường bộ số 7 đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp xe tải vi phạm, trong đó có 1 trường hợp chở hàng quá tải đến 22%.

Lúc 22h ngày 26/11, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10 làm nhiệm vụ tại tuyến đường trục phía Nam (Hà Nội) đã phát hiện tài xế N.V.T (trú tại Hà Nội) điều khiển xe tải biển kiểm soát 29C-720.xx có dấu hiệu chở vật liệu xây dựng quá tải.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện phương tiện trên chở quá 18% tải trọng cho phép. Khi làm việc với tổ công tác, tài xế N.V.T. cho rằng bản thân “không biết xe quá tải” do không kiểm soát được lượng vật liệu mà máy xúc đưa lên xe.

Bên cạnh vi phạm quá tải, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của CSGT, phổ biến nhất là hành vi làm mờ biển số để qua mặt hệ thống camera phạt nguội.

Phần cản sau che lấp một phần chữ, số trên biển kiểm soát xe tải (Ảnh: Ngọc Tiến).

Lúc 22h30, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 10 tiếp tục dừng kiểm tra xe tải biển số 29H-xx0.61. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phần cản sau che lấp hoàn toàn một phần chữ, số trên biển kiểm soát xe tải.

Trình bày với cảnh sát, chủ phương tiện giải thích do nhà sản xuất bố trí móc kéo ngay giữa đuôi xe nên không còn vị trí phù hợp để lắp biển số. Tổ CSGT sau đó đã tuyên truyền để tài xế và chủ phương tiện nắm rõ quy định về việc lắp biển số tại vị trí dễ quan sát, không bị che khuất, cong vênh…

CSGT sử dụng cân tải trọng lưu động để kiểm tra, xử lý vi phạm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, từ 20h đến 24h ngày 26/11 và từ 0h đến 6h ngày 27/11, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 395 phương tiện (trong đó có 208 xe tải chở vật liệu xây dựng). Qua đó phát hiện, xử lý 69 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính gần 200 triệu đồng.