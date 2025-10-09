3 khâu đột phá phát triển Tây Ninh giai đoạn 2025-2030

Ngày 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chính thức diễn ra tại Tỉnh ủy Tây Ninh - cơ sở 2 (phường Tân Ninh). Đại hội với sự tham dự của 447 đại biểu, đại diện cho 100 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, tiêu biểu cho trí tuệ của hơn 94.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong giai đoạn mới. Đây là giai đoạn then chốt để Tây Ninh bứt phá. Tây Ninh sau hợp nhất khẳng định vị thế là một địa phương năng động thuộc vùng Đông Nam Bộ, có nhiều điều kiện thuận lợi về địa lý, tự nhiên và kinh tế.

Lấy con người làm trung tâm

Tỉnh có diện tích hơn 8.536km2, dân số gần 3,25 triệu người, tiếp giáp TPHCM, có đường biên giới dài 369 km với Campuchia và ba con sông lớn chảy qua (Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây). Không gian phát triển mở rộng, giúp Tây Ninh giữ vai trò “cửa ngõ giao thương quốc tế” với tiểu vùng sông Mê Kông và hành lang kinh tế ASEAN.

Nội bộ Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất; cải cách môi trường đầu tư được chú trọng; niềm tin của doanh nghiệp và người dân được củng cố. Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng giao thông liên vùng đang được triển khai, mở ra cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư trong những năm tới.

Quan điểm phát triển của Tây Ninh trong nhiệm kỳ tới nhấn mạnh việc lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp là động lực, nội lực là nền tảng, đổi mới sáng tạo là then chốt, hạ tầng là bệ đỡ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh diễn ra từ ngày 8/10 đến ngày 10/10 (Ảnh: BTC).

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững theo định hướng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu. Xây dựng hệ thống chính trị thích ứng kịp thời, chuyên nghiệp; chủ động nhận diện và tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả nguồn lực.

Đại hội xác định rõ nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn then chốt để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên và giá trị văn hóa con người Tây Ninh được xem là động lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cũng chú trọng khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; coi trọng thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Song song đó, Tây Ninh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường đối ngoại, giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Mục tiêu chung của Tây Ninh là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế năng động, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh vững chắc.

Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 8.000-8.500 USD, thu nhập bình quân đạt 94 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 55-56%.

Bên cạnh đó, quy mô kinh tế số chiếm 30% GRDP, năng suất lao động tăng 8-9%/năm; Tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2026-2030; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 80% lao động qua đào tạo, trong đó 35% có bằng cấp, chứng chỉ.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm kết nạp trên 3% đảng viên mới, tương đương khoảng 15.000 người.

3 khâu đột phá để phát triển

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất xác định 3 khâu đột phá chiến lược gồm: Đột phá về cải cách hành chính, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn; đột phá về huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối các vùng động lực.

Đường tỉnh 823D kết nối Tây Ninh với TPHCM sắp hoàn thành vào cuối năm 2025 (Ảnh: An Huy).

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung triển khai 3 trục động lực phát triển giai đoạn 2025-2030 gồm: Cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1); tuyến Bình Chánh - Vành đai 4 - Cửa khẩu Mỹ Quý Tây; trục đường thủy sông Vàm Cỏ Đông.

Cùng với đó là các công trình trọng điểm như: Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, các tuyến ĐT.827E (TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp), đường Vành đai 4 TPHCM, đường động lực Đức Hòa, đường Tân An - Bình Hiệp…

Với tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh hướng tới trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển năng động, xã hội văn minh, môi trường sống an toàn, đời sống nhân dân phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Tây Ninh vươn lên xứng đáng với vị thế “vùng đất trung dũng, kiên cường” trong giai đoạn mới.