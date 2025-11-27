HDBank muốn bán vốn tại Vietjet

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa công bố nghị quyết thông qua chủ trương bán số lượng cổ phần Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) mà ngân hàng đang sở hữu.

Ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án. Động thái bán vốn diễn ra sau khi cổ phiếu VJC có những phiên tăng giá liên tục. Thị giá VJC đang vào mức 200.000 đồng/cổ phiếu, tăng gấp đôi kể từ đầu năm.

Được biết, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn của Vietjet (ghi nhận tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Vietjet). Tạm tính theo mức giá này, tổng giá trị cổ phần tại Vietjet mà HDBank đã sở hữu vào khoảng 1.200 tỷ đồng.

Giao dịch cổ phiếu VJC năm qua (Ảnh: VNDStock).

Thực tế, không phải lần đầu HDBank bán vốn tại hãng bay này. Năm 2023, HDBank đã thực hiện thoái vốn tại Vietjet Air nhiều lần, mục đích giảm đầu tư ngoài ngành theo chủ trương đã đề ra trước đó. Các đợt thoái vốn đã giúp HDBank thu về một khoản lợi nhuận đáng kể (khoảng 1.500 tỷ đồng) từ khoản đầu tư vào Vietjet.

HDBank và Vietjet cùng là những thành viên trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Lũy kế 9 tháng qua, HDBank đạt 14.803 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 17% so với cùng kỳ), tăng trưởng tín dụng gần 23%.