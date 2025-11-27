Thảo luận kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Chiều 27/11, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) Hà Thị Minh Đức cho biết, ngày 26/5 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia, các Nhà Lãnh đạo cấp cao ASEAN đã ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta” và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng bốn Kế hoạch chiến lược về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối.

"Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận một hành trình phát triển mới của Cộng đồng ASEAN", bà Hà Thị Minh Đức thông tin.

Nhấn mạnh Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, một trong ba trụ cột nền tảng của ASEAN đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một cộng đồng lấy con người làm trung tâm, bao trùm, bền vững và tự cường, Phó Vụ trưởng Hà Thị Minh Đức khẳng định, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đang triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược, đồng thời chú trọng thúc đẩy lồng ghép những ưu tiên quốc gia vào kế hoạch chung của khu vực.

Vì vậy, hội thảo là diễn đàn kịp thời, cần thiết để các bộ, ngành, cơ quan cùng trao đổi, đóng góp ý kiến sâu sắc vào việc triển khai Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sau năm 2025 tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe phần trình bày giới thiệu chi tiết về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN. Văn kiện được xây dựng trên cơ sở tiếp nối Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, hoà nhập, thích ứng, bền vững, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) Hà Thị Minh Đức phát biểu (Ảnh: Chí Tâm).

Với khung thời gian 10 năm 2026-2035, kế hoạch đưa ra các phương pháp tiếp cận cụ thể nhằm mang lại lợi ích hơn nữa cho người dân ASEAN, nâng cao ứng phó của khu vực trước các thách thức.

Trong phần triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược tại Việt Nam, hội thảo ghi nhận phần chia sẻ của các đại biểu về kế hoạch xây dựng một Đề án tổng thể của Việt Nam để định hướng xây dựng Chương trình hành động triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược về Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hoá - Xã hội và Kết nối.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng thông tin về quá trình xây dựng Đề án thực hiện Kế hoạch chiến lược ASCC sau năm 2025 tại Việt Nam trên cơ sở Kế hoạch chiến lược của khu vực và kết quả đánh giá cuối kỳ Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Đây cũng là một trong những nội dung ưu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ được đề ra trong Dự thảo Đề án tổng thể của Bộ Ngoại giao.

Cuối cùng, hội thảo đã dành nhiều thời gian để các bộ, ngành, cơ quan chia sẻ, trao đổi ý kiến về các dự thảo nêu trên.