Hình mẫu đàn ông hiện đại qua góc nhìn của Quang Hùng MasterD

Những năm gần đây, bình đẳng trong công việc gia đình được nhắc đến nhiều hơn, nhất là trong các gia đình trẻ. Nam giới không chỉ bản lĩnh trong công việc mà còn chủ động tham gia tích cực vào các công việc nhà.

Người đàn ông biết nghĩ cho gia đình và biến tình cảm thành hành động luôn tạo được niềm tin nơi phụ nữ. Tuy vậy, bước vào các công việc nội trợ vẫn không tránh khỏi thách thức và đòi hỏi thấu hiểu, hỗ trợ từ người bạn đời để các anh yên tâm hơn khi gánh vác.

Đây chính là hình mẫu “trai đảm trăm điểm” mà nam ca sĩ Quang Hùng MasterD đang tích cực lan tỏa đến cộng đồng thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Hình mẫu đàn ông hiện đại trong mắt phụ nữ

Chị Minh Anh, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết: "Với tôi, tình yêu không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động cụ thể hàng ngày. Khi có người đồng hành, cùng chia sẻ công việc nhà, đó chính là món quà ý nghĩa nhất. Sau ngày làm việc dài, nhìn thấy căn nhà gọn gàng, bát đĩa sạch sẽ, quần áo được giặt giũ, ngăn nắp là điều khiến người phụ nữ cảm thấy được trân trọng".

Thực tế, ngày càng nhiều nam giới trẻ đang hưởng ứng xu hướng này và chủ động thay đổi. Ca sĩ Quang Hùng MasterD chính là một trong những gương mặt tiêu biểu.

Anh chia sẻ: "Đàn ông hiện đại cần có sự cân bằng: ban ngày thể hiện bản lĩnh trong công việc, tối về chủ động chia sẻ trách nhiệm gia đình. Tôi không xem đó là phụ giúp, mà đơn giản là trách nhiệm chung cần được san sẻ với người thân".

“Trai đảm trăm điểm” - bản lĩnh trong công việc và tinh tế san sẻ việc nhà là hình mẫu đàn ông hiện đại mà ca sĩ Quang Hùng MasterD muốn lan tỏa cho phái mạnh (Ảnh: Power100).

Thiện chí có đủ, kinh nghiệm còn thiếu

Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Dù có tinh thần sẻ chia, nhiều nam giới lại gặp khó khăn trong khâu thực hiện công việc gia đình do thiếu kinh nghiệm hoặc chưa có phương pháp phù hợp.

Chị Minh Anh kể: "Chồng tôi luôn tự nguyện rửa bát sau bữa ăn vì biết tôi không thích công việc này. Nhưng nhiều lần tôi hoàn thành xong việc dọn bếp mà quay sang vẫn thấy anh đang loay hoay với chồng bát đĩa, phải rửa nhiều lần mới sạch. Nhìn anh nỗ lực như vậy, tôi vừa trân trọng tấm lòng, vừa muốn tìm cách hỗ trợ anh làm việc hiệu quả hơn".

Chị Thu Hà, 32 tuổi, kinh doanh tại TPHCM, cũng có trải nghiệm tương tự: "Chồng tôi rất tâm huyết với việc lau dọn nhà cửa. Anh thử nhiều phương pháp khác nhau, tham khảo các nhóm chia sẻ kinh nghiệm để tìm cách làm sạch sàn nhà tốt hơn nhưng vẫn chưa đạt kết quả mong muốn. Thấy anh tốn công sức như vậy, tôi quyết tâm tìm giải pháp hỗ trợ để những lần sau anh thực hiện công việc dễ dàng hơn".

Hai câu chuyện cho thấy nỗ lực của nam giới là có, nhưng họ cần thêm công cụ và cách làm đúng. Đây cũng là lúc phụ nữ và sản phẩm phù hợp phát huy vai trò hỗ trợ.

Nâng cấp đúng cách, ghi điểm đúng chỗ

Nhìn chồng nỗ lực mà chưa đạt kết quả như mong muốn, nhiều người vợ như chị Minh Anh đã chủ động tìm cách hỗ trợ. Chị Minh Anh chia sẻ: "Sau khi quan sát, tôi nhận ra vấn đề có thể đến từ loại nước rửa chén gia đình đang sử dụng.

Tôi thử nghiệm sản phẩm nước rửa chén Power100 Natural tinh dầu bưởi tây và nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Chồng tôi nhận xét sản phẩm tẩy rửa tốt, dễ xả sạch và không gây khô da tay nhờ độ pH 5.5 cùng công thức chứa dầu gạo lứt. Từ đó, việc rửa bát trở nên dễ dàng".

Chị Thu Hà cũng có cách tiếp cận tương tự khi quyết định thay đổi các sản phẩm tẩy rửa trong nhà: "Hiện tại gia đình tôi sử dụng bộ sản phẩm Power100. Với nước lau sàn Power100 tinh dầu chanh sả, sàn nhà vừa sạch bóng vừa khô nhanh, hương thơm tự nhiên tạo cảm giác dễ chịu và có tác dụng xua đuổi côn trùng.

Nước giặt xả Power100 hương nước hoa Pháp giúp quần áo giữ hương thơm đến 72 giờ, ngăn mùi ẩm mốc ngay cả khi phơi trong nhà. Từ khi sử dụng các sản phẩm này, chồng tôi thực hiện công việc nhà nhanh chóng và hiệu quả hơn".

Sản phẩm tẩy rửa gia dụng từ Power100 giúp “trai đảm trăm điểm” tự tin làm việc nhà (Ảnh: Power100).

Kinh nghiệm của chị Minh Anh và chị Thu Hà cho thấy, thay đổi nhỏ trong cách lựa chọn sản phẩm vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa tạo động lực để nam giới duy trì thói quen tham gia công việc gia đình lâu dài.

Hình mẫu "trai đảm trăm điểm" vừa bản lĩnh trong công việc, vừa chủ động san sẻ trách nhiệm gia đình đang dần trở thành hiện thực tại nhiều gia đình Việt. Và để các chàng tự tin hơn trên hành trình này, đôi khi chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cùng sự đồng hành tinh tế từ người phụ nữ.