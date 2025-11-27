Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Koto (số 15)
  3. Mưa lũ lịch sử ở miền Trung

Căn nhà trong hẻm ở Đà Lạt bốc cháy dữ dội

Minh Hậu
Minh Hậu

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng trong căn nhà của người dân ở Đà Lạt. Lực lượng chức năng đã điều nhiều xe cứu hỏa và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Chiều 27/11, lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng phường Xuân Hương - Đà Lạt khống chế hỏa hoạn tại nhà dân trong một con hẻm trên đường Phan Đình Phùng.

Căn nhà trong hẻm ở Đà Lạt bốc cháy dữ dội - 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Minh Hậu).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên ở khu vực chứa nhiều loại vật liệu dễ cháy của một hộ dân nên hô hoán, phun nước dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh khiến biện pháp cứu hỏa tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Căn nhà trong hẻm ở Đà Lạt bốc cháy dữ dội - 2

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường hỏa hoạn triển khai công tác cứu hỏa (Ảnh: Minh Hậu).

Đến 14h10 cùng ngày, đám cháy được chế ngự hoàn toàn. Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt xác nhận, vụ cháy không gây thiệt hại về người.