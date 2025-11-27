Căn nhà trong hẻm ở Đà Lạt bốc cháy dữ dội

Chiều 27/11, lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng phường Xuân Hương - Đà Lạt khống chế hỏa hoạn tại nhà dân trong một con hẻm trên đường Phan Đình Phùng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Minh Hậu).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên ở khu vực chứa nhiều loại vật liệu dễ cháy của một hộ dân nên hô hoán, phun nước dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh khiến biện pháp cứu hỏa tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường hỏa hoạn triển khai công tác cứu hỏa (Ảnh: Minh Hậu).

Đến 14h10 cùng ngày, đám cháy được chế ngự hoàn toàn. Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt xác nhận, vụ cháy không gây thiệt hại về người.