4 người đàn ông giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Ngày 27/11, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh một nhóm người giăng lưới chơi cầu lông dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại đường số 9, phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Hình ảnh từ clip cho thấy, 4 người đàn ông chơi cầu lông ngay giữa đường số 9. Mặt đường tại đây được kẻ ô, bố trí lưới như một sân cầu lông hoàn chỉnh.

Nhóm 4 người giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường ở phường Tân Hưng (Ảnh: Cắt từ clip).

Gần đó, nhiều xe máy đậu giữa lòng đường, chiếm gần hết một làn xe. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc để né tránh nhóm người đang chơi cầu.

Công an phường Tân Hưng đang phối hợp với Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Trước đó, vào hồi tháng 8, Đội CSGT Cát Lái phối hợp cùng Công an phường Bình Trưng lập biên bản nhóm người đánh cầu lông giữa đường ở khu dân cư Văn Minh (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ).

Theo Nghị định 168, nhóm người nói trên bị lập biên bản về hành vi hoạt động thể thao trái phép trên đường bộ. Theo quy định, mỗi người sẽ bị xử phạt 200.000-250.000 đồng.