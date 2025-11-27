"Gắp may - Trúng lớn" với cơ hội nhận iPhone 17 ngay trên VietinBank iPay Mobile

Khi ứng dụng ngân hàng trở thành "ứng dụng đa tiện ích"

Thay vì chỉ dùng để chuyển tiền, VietinBank iPay Mobile đang tiên phong trong xu hướng "Ngân hàng mở" (Open Banking) khi tích hợp đa tiện ích trong một ứng dụng.

Người dùng hiện đại, đặc biệt là Gen Z và dân văn phòng, xem VietinBank iPay Mobile như một người bạn đồng hành 24/7. Khi cần đi lại, khách hàng sẽ có ngay tính năng gọi taxi, xe ôm, đặt vé tàu - xe.

Nếu cần mua sắm, VnShop sẵn sàng với hàng nghìn mặt hàng chính hãng. Khách hàng có nhu cầu mua vé xem phim chỉ cần thao tác nhanh chóng trên ứng dụng, hoặc sử dụng V-Wealth - nền tảng quản lý tài sản đầu tư (quỹ mở, trái phiếu, vàng…) nếu muốn đầu tư.

Chính sự tiện lợi "All-in-one" (tất cả trong một) này đã khiến VietinBank iPay Mobile trở thành ứng dụng không thể thiếu trên điện thoại của khách hàng.

"Gắp may - Trúng lớn" hấp dẫn dịp cuối năm

Để tri ân khách hàng và gia tăng trải nghiệm trên kênh số, VietinBank iPay Mobile tung ra chương trình khuyến mại "Gắp may - Trúng lớn" diễn ra từ 24/11/2025 đến 18/1/2026.

Theo đó, chương trình đưa trò chơi gắp thú (claw machine) kinh điển lên nền tảng số với đồ họa bắt mắt và thao tác mượt mà. Khách hàng thực hiện giao dịch theo điều kiện của chương trình trên VietinBank iPay Mobile được cấp ngay lượt “gắp quà” để nhận giải thưởng tương ứng.

Chương trình khuyến mại “Gắp may - Trúng lớn”.

Sức hút của chương trình đến từ kho quà tặng trị giá đến 2,2 tỷ đồng, đánh trúng tâm lý yêu thích công nghệ của người dùng với nhiều sản phẩm mới nhất năm 2025 như iPhone 17, Apple Watch Series 11, Airpods 4 hay loa Marshall.

Thử thách sưu tập bộ 4 thẻ bài "Tích lũy - Tiêu dùng - An toàn - Sinh lời" mang đến cơ hội đổi xe máy điện Yadea Oris. Bên cạnh đó, hàng chục nghìn voucher giảm giá dịch vụ thiết thực cũng được tung ra mỗi ngày, giúp người chơi "gắp là trúng, chơi là có quà".

Khách hàng có thể tải VietinBank iPay Mobile để trải nghiệm tiện ích vượt trội và tham gia gắp quà tại đây.