Đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh tăng tốc thi công, từng bước về đích

Sau nhiều năm đình trệ, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, nối liền TPHCM và Tây Ninh, đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ với nhiều đoạn tuyến đã được trải nhựa và kẻ vạch phân làn. Công trình trọng điểm này được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thương chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam.

Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, có tổng chiều dài 72,75km, đi qua ba tỉnh thành gồm Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh. Với tổng mức đầu tư khoảng 2.293 tỷ đồng, công trình này được khởi công từ năm 2009 nhưng phải tạm dừng vào năm 2011 và chỉ mới được khởi động lại vào cuối năm 2023.

Tại xã Hưng Thuận (Tây Ninh), công nhân đang tích cực điều khiển xe cơ giới lu nền đường. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoạn từ Đường tỉnh 789 đến Hương lộ 2, dài khoảng 15km, đã cơ bản hoàn tất việc trải nhựa mặt đường.

Tuy nhiên, đoạn từ Hương lộ 2 đến Đường tỉnh 782, dài khoảng 2km qua phường Gia Lộc (Tây Ninh), mới chỉ được rải đá dăm. Tình trạng này khiến bụi bay mù mịt mỗi khi xe ô tô chạy qua, gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân địa phương.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bao gồm 6 cây cầu quan trọng: Kênh Phước Hòa, Cây Trường, Bà Tứ, Thị Tính, Suối Tre và Thanh An. Trong số đó, cầu Thanh An, dài hơn 600m bắc qua sông Sài Gòn, nối TPHCM với Tây Ninh, là hạng mục có giá trị lớn nhất với tổng mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng.

Cầu Thanh An, với 12 trụ tĩnh không cao 7m, đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cho phương tiện thủy lưu thông thuận lợi. Hiện tại, công nhân đang tiếp tục thi công đường dẫn phía xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Công nhân đơn vị đảm nhận gói thầu XL01, đang khẩn trương điều khiển xe lu nén chặt nền đường dẫn vào cầu Thanh An, nối TPHCM với Tây Ninh.

Ngay sau giờ nghỉ trưa, công nhân đã có mặt tại công trường, đào hố để cắm cọc tiêu trên đường dẫn vào cầu Thanh An. Một công nhân chia sẻ: “Mấy hôm nay thường mưa vào buổi chiều, chúng tôi tranh thủ làm sớm để kịp tiến độ.”

Phần lớn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh, giáp ranh TPHCM, đã được trải nhựa nhưng chưa kẻ vạch phân làn. Mặc dù chưa chính thức thông xe, người dân địa phương đã bắt đầu đi lại tạm trên con đường này.

Tại giao lộ đường Hồ Chí Minh với Đường tỉnh 782, đoạn qua phường Gia Lộc (Tây Ninh), nhiều tài xế đã tận dụng khu vực này làm bãi đậu xe container do dự án chưa được triển khai đồng bộ.

Đoạn đường Hồ Chí Minh từ Đường tỉnh 782 đến giáp quốc lộ 22 hiện mới chỉ đổ đất san lấp mặt bằng. Công trình đã tạm ngưng gần một tháng nay và chưa thi công trở lại, khiến tuyến đường lầy lội, gây khó khăn cho người dân khi đi lại qua khu vực.

Trên một số đoạn đường Hồ Chí Minh qua địa phận Tây Ninh đã được trải nhựa, người dân địa phương đã tự dựng cọc tạm làm dải phân cách để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Điểm cuối tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh, giáp quốc lộ N2 và Đường tỉnh 823D (xã Hậu Nghĩa), hiện mới xây dựng xong các cầu bắc qua rạch, còn phần nền đường đang trong quá trình thi công.

Đường Hồ Chí Minh được quy hoạch là tuyến cao tốc 6 làn xe, với vận tốc thiết kế 100km/h. Giai đoạn đầu, dự án xây dựng với quy mô 2 làn và sẽ tiếp tục mở rộng theo nhu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp lớn ở Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh, trở thành trục giao thương chiến lược của khu vực kinh tế phía Nam (Đồ họa: An Huy).