Việt Nam - Ấn Độ diễn tập cứu trợ nạn nhân động đất

Sáng 27/11, tại thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân diễn ra buổi trình diễn tình huống tích hợp trên thực địa được tiến hành bởi quân đội Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ diễn tập song phương giữa Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025).

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi trình diễn.

Nội dung trình diễn gồm 3 tình huống. Trong đó tình huống 1 là đội công binh thực hành rà phá bom mìn, vật nổ và cứu thương.

Tình huống 2 là đội công binh tiến hành giải tán đám đông cáo buộc nhân viên Liên hợp quốc xâm hại tình dục, bảo vệ đơn vị.

Tình huống 3 là đội công binh phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành cứu trợ nạn nhân bị động đất, sập đổ công trình, tham gia cấp cứu và vận chuyển y tế đường không.

Trong ảnh là tình huống giả định đầu tiên - Đội công binh nhận nhiệm vụ khảo sát, rà tìm bom, mìn, vật liệu nổ tại khu vực gần doanh trại đóng quân của đội (nơi dự kiến Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương xây dựng trường học).

Trong tình huống giả định này lực lượng quân đội Việt Nam và Ấn Độ sẽ dùng các thiết bị chuyên dụng cũng như chó nghiệp vụ để rà tìm bom, mìn, vật liệu nổ. Việc rà tìm bom, mìn diễn ra cẩn trọng, chuyên nghiệp, sát với thực tế.

Giả định trong quá trình dò tìm, xử lý bom mìn, một quân nhân đã bị thương ở chân.

Xác định vị trí đã an toàn, lực lượng quân y đưa nạn nhân ra khỏi vị trí; sơ cứu, băng bó vết thương và hộ tống bệnh nhân về bệnh viện dã chiến cấp 1.

Trong tình huống giả định thứ hai, Đội công binh tiến hành giải tán đám đông cáo buộc nhân viên Liên hợp quốc xâm hại tình dục, bảo vệ đơn vị.

Tình huống giả định thứ hai chia thành 4 phân đoạn: Giải tán đám đông dân thường, cáo buộc nhân viên Liên hợp quốc vi phạm bóc lột và lạm dụng tình dục; phát hiện đám đông tụ tập biểu tình; lực lượng biểu tình áp sát cổng chính, đập phá hàng rào; Đội công binh giải tán đám đông.

Tình huống của diễn tập là có nhóm người gồm 1 nam và 2 nữ tụ tập bên ngoài la hét, đòi gặp chỉ huy của Đội công binh để khiếu kiện về việc quấy rối và bạo lực tình dục với một phụ nữ của nhóm người trên.

Tiếp đó, có khoảng 20-30 người mang theo gậy gộc, gạch đá, các vật thể lạ đến vị trí doanh trại của Đội Công binh, la hét, hô hào, đòi lực lượng của Liên hợp quốc rời khỏi vị trí, đòi cung cấp lương thực, đòi trả lại công bằng cho người phụ nữ đang cáo buộc nhân viên Liên hợp quốc. Lực lượng biểu tình sau khi tập hợp lực lượng đã áp sát tới cổng chính, đập phá hàng rào, ném gạch đá vào bên trong doanh trại, hò hét, chửi bới lực lượng của ta.

Nhận định đám đông biểu tình với số lượng lớn, khả năng bị kẻ xấu kích động dẫn tới hành động cực đoan, mất kiểm soát, khiến đơn vị rơi vào trạng thái có nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng và tài sản, cấp trên đã lệnh cho phân đội bảo vệ cử lực lượng cùng một xe bọc thép cơ động ra cổng chính trấn áp các phần tử quá khích.

Cùng với đó lệnh cho bệnh viện dã chiến cấp 1 băng bó, điều trị cho quân nhân bị thương; lệnh phân đội bảo đảm nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Chỉ huy Đội công binh cùng 2 quan sát viên quân sự đề nghị gặp người đứng đầu chính quyền địa phương để đàm phán. Quá trình đàm phán, phía địa phương và người cáo buộc không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, trong khi phía ta có đủ lý lẽ chứng minh cáo buộc không đúng sự thật, người đứng đầu chính quyền địa phương chuyển sang đề nghị đơn vị hỗ trợ sửa chữa đoạn đường nối từ trục đường chính đến trường học.

Đội công binh tiếp thu nguyện vọng và cho biết sẽ xem xét hỗ trợ vào thời điểm phù hợp, tuy nhiên khẳng định hành động này đơn thuần vì mục đích nhân đạo, không liên quan đến cáo buộc.

Bước sang tình huống diễn tập thứ ba, Đội công binh phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành cứu trợ nạn nhân do động đất, sập đổ công trình, tham gia cấp cứu và vận chuyển y tế đường không.

Đây là tình huống đòi hỏi có sự phối hợp, hiệp đồng nhuần nhuyễn, đảm bảo chuyên môn cao. Bối cảnh tình huống là sau khi xuất hiện trận động đất 6 độ richter, nhiều vị trí trong doanh trại đóng quân bị rung lắc.

Ở tình huống diễn tập này người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết, Bệnh viện do UNICEF hỗ trợ xây dựng bị sập, đổ, bên trong có một số nạn nhân bị kẹt lại.

Trong tình huống diễn tập, các nạn nhân vụ đổ sập do động đất hoảng loạn kêu cứu.

Nhận nhiệm vụ từ cấp trên, lực lượng của ta nhanh chóng phổ biến nhiệm vụ; sử dụng flycam thu thập thông tin, hình ảnh để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại và cơ động đến hiện trường.

Các lực lượng của đội cứu sập tham gia gồm: Tổ trinh sát Công binh; tổ chó nghiệp vụ; 2 tổ cứu sập; tổ quân y,... sau khi trinh sát hiện trường sập đổ các tổ tại thực địa khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện cứu người mắc kẹt trong khu vực sập đổ, có kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm, đánh dấu các vị trí nghi ngờ có người bị nạn.

Sau khi phát hiện các nạn nhân, tổ cứu sập mở lối vào giải cứu, đánh giá sơ bộ tình trạng nạn nhân và phối hợp tổ quân y đưa nạn nhân ra ngoài.

Tổ quân y đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực đổ sập. Các tình huống diễn tập được tổ chức sát với thực tế.

Diễn tập tình huống tích hợp trên thực địa về gìn giữ hòa bình.

Đối với bệnh nhân bị thương nặng, Sở chỉ huy phái bộ quyết định điều động một máy bay trực thăng cùng Tổ vận chuyển y tế đường không (AMET) để cấp cứu và vận chuyển y tế đường không. Bệnh viện dã chiến cấp 1 của Đội công binh đã phối hợp với Tổ AMET tiến hành quy trình cấp cứu và vận chuyển y tế đường không theo đúng quy trình.

Buổi diễn tập diễn ra thành công, qua đó góp phần trang bị cho các lực lượng tham gia và phục vụ diễn tập nắm chắc quy trình, kỹ năng, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các bộ phận trong thực hành xử trí các tình huống tích hợp tại môi trường phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã đảm bảo đúng yêu cầu, nắm chắc quy trình, kỹ năng xử trí các tình huống tích hợp tại môi trường phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn về người, vũ khí, trang bị.