Mỹ ra điều kiện đảm bảo an ninh cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UPI).

Theo một nhà ngoại giao châu Âu và một nguồn tin khác, hôm 25/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các quan chức châu Âu trong một cuộc điện đàm rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đồng ý các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, nhưng chỉ ở giai đoạn sau.

Điều này có nghĩa là Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình trước khi đồng ý bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine. Điều kiện này đã trở thành yếu tố then chốt trong đề xuất mà Washington chuyển tới Kiev vào tuần trước.

Một nhà ngoại giao châu Âu khác cho biết ông Rubio đã đề cập đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong các cuộc đàm phán tại Geneva. Tuy nhiên, ông không đi vào chi tiết và cũng không nhắc lại đề xuất này trong cuộc gọi với phía Anh và Pháp.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề cập chung đến một số vấn đề khác cần phải được giải quyết sau khi đạt được thỏa thuận. Theo Politico, châu Âu hiểu những vấn đề này bao gồm lãnh thổ và tài sản Nga đang bị đóng băng.

Politico cũng cho biết, ông Rubio nói với các đối tác châu Âu rằng Mỹ không được coi là một bên trung gian công bằng trong đàm phán, bởi Washington vừa cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, vừa áp đặt trừng phạt đối với Nga.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định mọi kế hoạch hòa bình đều sẽ bao gồm các bảo đảm an ninh.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định, cả công khai lẫn kín, rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo đảm an ninh và khả năng răn đe đầy đủ cho Ukraine’.

Bà nói thêm, đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Trump tiếp tục làm việc với cả 2 bên nhằm “chấm dứt xung đột và đạt được hòa bình lâu dài, có thể thực thi”.

Mỹ gần đây đã đưa ra kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ phải rút khỏi Donbass, giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa và một số yêu cầu khác.

Ngoài ra, Kiev phải từ bỏ con đường gia nhập NATO, và liên minh này sẽ cam kết không bao giờ kết nạp Ukraine trở thành thành viên.

Tuy nhiên, Axios tiết lộ, cùng với tài liệu chính, Kiev sẽ nhận được một tài liệu thứ hai mô tả các bảo đảm an ninh theo kiểu NATO.

Cụ thể, trong trường hợp Nga tấn công trở lại, Mỹ và châu Âu sẽ phải đáp trả, bao gồm khả năng sử dụng vũ lực. Theo Axios, Washington dự định cung cấp các bảo đảm này trong 10 năm và có thể gia hạn.

Do bản kế hoạch ban đầu có lợi hơn cho Nga, một cuộc họp khẩn với các phái đoàn của Mỹ, Ukraine và châu Âu đã diễn ra tại Geneva hôm 23/11, nhằm sửa đổi tài liệu để nó có lợi hơn cho Kiev.

Tổng thống Trump cho biết, kế hoạch này được cho đã được rút gọn còn 22 điểm. Ông cũng phủ nhận thông tin đặt thời hạn cho Ukraine phải hoàn tất thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11.