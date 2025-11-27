3.100 học sinh Hà Nội vi phạm giao thông bị gửi danh sách đến Sở GD&ĐT
(Dân trí) - Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm giao thông, trong tháng 11, cảnh sát đã lập danh sách hơn 3.100 học sinh vi phạm để gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội.
Ngày 27/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11, lực lượng CSGT và công an các đơn vị ở Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 3.100 học sinh vi phạm.
Qua đó, cảnh sát đã lập danh sách hơn 3.100 học sinh vi phạm nêu trên để gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm phối hợp chấn chỉnh.
Theo cảnh sát, từ ngày 9/10 đến 15/11, lực lượng CSGT phối hợp với công an cơ sở và các trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức 81 buổi tuyên truyền trực tiếp về an toàn giao thông với hơn 80.000 học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên tham dự.
Ngoài ra, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 3.100 trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Trong đó, học sinh THCS là 216 trường hợp, học sinh THPT là gần 2.100 trường hợp, khối giáo dục thường xuyên là 161 trường hợp.
Nhà chức trách cho biết trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh.
Ngày 27/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 26/11, Cục trưởng Cục CSGT đã phát lệnh kiểm tra chuyên đề học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm giao thông trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.
Cụ thể, từ 11h đến 13h30 và từ 16h đến 17h30 ngày 26/11, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 2.100 trường hợp vi phạm vi phạm (1.944 học sinh, 156 phụ huynh chở học sinh), tạm giữ 848 phương tiện.
CSGT đã thông báo thông tin các trường hợp vi phạm về 228 gia đình, 871 nhà trường, 150 công an cấp xã để phối hợp xử lý, quản lý học sinh vi phạm.