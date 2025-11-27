3.100 học sinh Hà Nội vi phạm giao thông bị gửi danh sách đến Sở GD&ĐT

Ngày 27/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11, lực lượng CSGT và công an các đơn vị ở Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 3.100 học sinh vi phạm.

Qua đó, cảnh sát đã lập danh sách hơn 3.100 học sinh vi phạm nêu trên để gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm phối hợp chấn chỉnh.

CSGT tại Hà Nội xử lý học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, từ ngày 9/10 đến 15/11, lực lượng CSGT phối hợp với công an cơ sở và các trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức 81 buổi tuyên truyền trực tiếp về an toàn giao thông với hơn 80.000 học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên tham dự.

Ngoài ra, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 3.100 trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Trong đó, học sinh THCS là 216 trường hợp, học sinh THPT là gần 2.100 trường hợp, khối giáo dục thường xuyên là 161 trường hợp.

Nhà chức trách cho biết trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh.