Cán bộ PCCC TPHCM bị thương khi làm nhiệm vụ tại vùng lũ

Ngày 27/11, đại diện Công an TPHCM cho biết, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, và các đơn vị nghiệp vụ vừa đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ không may bị thương khi làm nhiệm vụ là Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 19, thuộc phòng PC07.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cùng các đơn vị nghiệp vụ thăm hỏi cán bộ bị thương tại Bệnh viện 115 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 13h10 ngày 25/11, xe chữa cháy của tổ công tác đậu sát lề phải trên quốc lộ 1A, đoạn Dốc Quýt (thôn Xuân Liêu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ vệ sinh nhà dân và trao quà cứu trợ.

Lúc này, một xe đầu kéo container bất ngờ mất lái. Tài xế đánh lái sang phải, lao lên khu vực giữa xe chữa cháy và nhà dân, tông ngã cột đèn chiếu sáng bằng thép.

Thời điểm trên, cột đèn đổ trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh khiến anh bị đa chấn thương. Một chiến sĩ khác trong tổ công tác đã kịp thời ôm một bé gái ở gần đó để tránh va chạm với xe đầu kéo.

Sau khi gặp sự cố, Trung tá Nguyễn Quang Minh được đưa về Bệnh viện 115 để điều trị.